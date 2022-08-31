Оккупанты устроили провокацию с обстрелом Энергодара перед визитом миссии МАГАТЭ – глава Никопольской РВА

Евтушенко заявил, что целью этой провокации является создание "соответствующей картины" для комиссии МАГАТЭ и формирование пула местных жителей, которые на камеры сообщат комиссии об обстрелах города якобы с украинской стороны водохранилища.
"Распятого мальчика в трусиках помните? То же самое, только теперь "трусики" пытаются надеть на жителей Энергодара", – написал он.
Евтушенко попросил жителей Никополя быть внимательными, потому что оккупанты, по его словам, в любой момент могут развернуть свои гаубицы в сторону подконтрольной Украине территории.
В свою очередь, мэр Энергодара Дмитрий Орлов 31 августа в Telegram обнародовал фотографии здания местного городского совета, пострадавшего в результате обстрела.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 30 августа заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.
31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию с безопасностью.
Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.