Оккупанты устроили провокацию с обстрелом Энергодара перед визитом миссии МАГАТЭ – глава Никопольской РВА

Евтушенко заявил, что целью этой провокации является создание "соответствующей картины" для комиссии МАГАТЭ и формирование пула местных жителей, которые на камеры сообщат комиссии об обстрелах города якобы с украинской стороны водохранилища.

"Распятого мальчика в трусиках помните? То же самое, только теперь "трусики" пытаются надеть на жителей Энергодара", – написал он.

Евтушенко попросил жителей Никополя быть внимательными, потому что оккупанты, по его словам, в любой момент могут развернуть свои гаубицы в сторону подконтрольной Украине территории.

В свою очередь, мэр Энергодара Дмитрий Орлов 31 августа в Telegram обнародовал фотографии здания местного городского совета, пострадавшего в результате обстрела.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 30 августа заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию с безопасностью.