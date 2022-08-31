Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Миссия МАГАТЭ находится в Украине второй день Фото: ЕРА

Об этом сообщила 31 августа пресс-служба госпредприятия "Энергоатом".

Делегация, которая двигается в составе колонны автомобилей, приехала в Запорожье примерно в 15.00. На госпредприятии показали видео передвижения колонны.

Из Запорожья специалисты МАГАТЭ отправятся на ЗАЭС, которую намерены проинспектировать, отмечает Reuters.

Миссия прибыла в Украину накануне. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украинского государства подчеркнул во время беседы, что ЗАЭС необходимо срочно демилитаризовать, а российские оккупационные войска – вывести оттуда. Из Киева делегация выехала утром.

СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Гросси, который возглавил миссию, намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.