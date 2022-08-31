Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Об этом сообщила 31 августа пресс-служба госпредприятия "Энергоатом".
Делегация, которая двигается в составе колонны автомобилей, приехала в Запорожье примерно в 15.00. На госпредприятии показали видео передвижения колонны.
Из Запорожья специалисты МАГАТЭ отправятся на ЗАЭС, которую намерены проинспектировать, отмечает Reuters.
Миссия прибыла в Украину накануне. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украинского государства подчеркнул во время беседы, что ЗАЭС необходимо срочно демилитаризовать, а российские оккупационные войска – вывести оттуда. Из Киева делегация выехала утром.
СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Гросси, который возглавил миссию, намерен оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем. В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику.
С начала августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС, обвиняя в обстрелах Украину.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов российских оккупационных войск впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети. Позднее линию электропередачи восстановили.
26 августа два энергоблока станции из шести удалось подключить к украинской энергосистеме. Однако оккупанты не прекратили обстрелы станции.