"Демонстрация подлинной "заинтересованности" России в проверке". Подоляк и МИД Украины прокомментировали обстрел оккупантами маршрута миссии МАГАТЭ

"Россия наносит демонстративные удары по Энергодару [Запорожской области], бьет по официальному маршруту миссии МАГАТЭ. Чтобы обвинить в этом Украину. Разрушены дома. Это демонстрация подлинной "заинтересованности" России в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских "гарантий" для любых посредников", – написал Подоляк..

Росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому * . Зруйновано будинки. Це демонстрація справжньої «зацікавленості» Рф у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги * «гарантій» для будь-яких посередників. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022

В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter заявил, что Рф должна прекратить обстрелы и обеспечить безопасность миссии.

"В нарушение своих обязательств российская армия ведет массированный обстрел коридора, по которому миссия МАГАТЭ должна проехать из Запорожья к АЭС. Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и обеспечить безопасный проход МАГАТЭ", – написал дипломат.

In violation of its commitments, the Russian army is heavily shelling the corridor through which the IAEA’s mission is supposed to travel from Zaporizhzhia to the nuclear power plant. Russia must immediately cease these dangerous provocations and allow the IAEA safe passage. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 1, 2022

Российские оккупанты 1 сентября с 5.00 обстреливают Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что оккупанты также ведут обстрел заранее согласованного маршрута МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов на захваченной Запорожской АЭС отключился работающий 5-й энергоблок, сообщила 1 сентября пресс-служба "Энергоатома". Аварийная защита сработала в 4.57 после очередного минометного обстрела россиянами площадки ЗАЭС.