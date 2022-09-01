На ЗАЭС из-за обстрела российскими оккупантами отключился работающий энергоблок

Аварийная защита сработала в 4.57 после очередного минометного обстрела россиянами площадки ЗАЭС Фото: Енергоатом / Telegram

Аварийная защита сработала в 4.57 после очередного минометного обстрела россиянами площадки ЗАЭС.

"Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что это уже второй раз за последние 10 дней, когда действия оккупантов привели к отключению блока и обесточиванию станции.

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.

"Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры", – отметили в "Энергоатоме".

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