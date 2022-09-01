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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На ЗАЭС из-за обстрела российскими оккупантами отключился работающий энергоблок

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Аварийная защита сработала в 4.57 после очередного минометного обстрела россиянами площадки ЗАЭС
Аварийная защита сработала в 4.57 после очередного минометного обстрела россиянами площадки ЗАЭС
Фото: Енергоатом / Telegram

Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов на захваченной Запорожской АЭС отключился работающий 5-й энергоблок. Об этом 1 сентября в Telegram сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Аварийная защита сработала в 4.57 после очередного минометного обстрела россиянами площадки ЗАЭС.

"Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что это уже второй раз за последние 10 дней, когда действия оккупантов привели к отключению блока и обесточиванию станции.

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.

"Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры", – отметили в "Энергоатоме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск. После этого к энергосистеме Украины удалось подключить два энергоблока.

Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.

30 августа в Украину прибыла миссия МАГАТЭ для визита на ЗАЭС. Эксперты должны были попасть в Энергодар 1 сентября.

Теги: Россия, Украина, оккупация, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, энергосистема
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