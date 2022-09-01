На ЗАЭС из-за обстрела российскими оккупантами отключился работающий энергоблок

Аварийная защита сработала в 4.57 после очередного минометного обстрела россиянами площадки ЗАЭС.
"Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что это уже второй раз за последние 10 дней, когда действия оккупантов привели к отключению блока и обесточиванию станции.
Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.
"Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры", – отметили в "Энергоатоме".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину.
25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск. После этого к энергосистеме Украины удалось подключить два энергоблока.
Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.
30 августа в Украину прибыла миссия МАГАТЭ для визита на ЗАЭС. Эксперты должны были попасть в Энергодар 1 сентября.