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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергодар обстреляли российские Ка-52. Это часть провокационного плана оккупантов к приезду миссии МАГАТЭ – ГУР Минобороны

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Оккупанты обстреляли Энергодар перед визитом в город и на ЗАЭС миссии МАГАТЭ
Оккупанты обстреляли Энергодар перед визитом в город и на ЗАЭС миссии МАГАТЭ
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

Российские оккупанты атакуют Запорожскую АЭС и Энергодар Запорожской области перед визитом на ЗАЭС миссии Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) в провокационных целях и в попытке создать нужную российским властям "картинку" происходящего. Об этом Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины сообщило 1 сентября в Telegram.

"Утром 1 сентября Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции, подвергся обстрелам со стороны оккупационных войск. Над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам. Был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов", – подчеркнули в ГУР МО.

В украинской разведке заявили, что эти обстрелы являются частью плана провоцирования миссии МАГАТЭ, направленного на создание нужной Кремлю картинки.

"Очевидно, оккупанты традиционно попытаются обвинить ВСУ в обстрелах станции и мирных жителей", – подытожили в ГУР МО.

Украинская разведка призывала мировое сообщество дать адекватную оценку действиям оккупантов, обеспечить эффективную и безопасную работу миссии МАГАТЭ и способствовать полной демилитаризации города Энергодар.

Два вертолета Ка-52 видны на одной из фотографий, которые после утреннего обстрела Энергодара 1 сентября опубликовал в Telegram мэр города Дмитрий Оллов.

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Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов на захваченной Запорожской АЭС отключился работающий 5-й энергоблок, сообщила 1 сентября пресс-служба "Энергоатома". Аварийная защита сработала в 4.57 после очередного минометного обстрела россиянами площадки ЗАЭС.

Российские оккупанты 1 сентября с 5.00 обстреливают Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что оккупанты также ведут обстрел заранее согласованного маршрута МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

31 августа Энерогдар также был обстрелян оккупантами, пострадало здание городского совета.

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.

30 августа в Украину прибыла миссия МАГАТЭ для визита на ЗАЭС. Эксперты должны были попасть в Энергодар примерно утром 1 сентября.

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