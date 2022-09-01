Энергодар обстреляли российские Ка-52. Это часть провокационного плана оккупантов к приезду миссии МАГАТЭ – ГУР Минобороны

Оккупанты обстреляли Энергодар перед визитом в город и на ЗАЭС миссии МАГАТЭ Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

"Утром 1 сентября Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции, подвергся обстрелам со стороны оккупационных войск. Над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам. Был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов", – подчеркнули в ГУР МО.

В украинской разведке заявили, что эти обстрелы являются частью плана провоцирования миссии МАГАТЭ, направленного на создание нужной Кремлю картинки.

"Очевидно, оккупанты традиционно попытаются обвинить ВСУ в обстрелах станции и мирных жителей", – подытожили в ГУР МО.

Украинская разведка призывала мировое сообщество дать адекватную оценку действиям оккупантов, обеспечить эффективную и безопасную работу миссии МАГАТЭ и способствовать полной демилитаризации города Энергодар.

Два вертолета Ка-52 видны на одной из фотографий, которые после утреннего обстрела Энергодара 1 сентября опубликовал в Telegram мэр города Дмитрий Оллов.

Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов на захваченной Запорожской АЭС отключился работающий 5-й энергоблок, сообщила 1 сентября пресс-служба "Энергоатома". Аварийная защита сработала в 4.57 после очередного минометного обстрела россиянами площадки ЗАЭС.

Российские оккупанты 1 сентября с 5.00 обстреливают Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что оккупанты также ведут обстрел заранее согласованного маршрута МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

31 августа Энерогдар также был обстрелян оккупантами, пострадало здание городского совета.