Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС – "Энергоатом"

Других подробностей в "Энергоатоме" пока не сообщили.

В Украину миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую АЭС под руководством главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси прибыла 30 августа. 31 августа делегация выехала из Киева в Запорожье, где заночевала.

Эксперты должны были попасть в Энергодар примерно утром 1 сентября, однако российские войска с 5.00 обстреливали оккупированный ими Энергодар Запорожской области, где находится АЭС, в том числе и согласованный маршрут миссии МАГАТЭ.

Несмотря на опасность обстрелов, эксперты принял решение ехать на ЗАЭС, и вскоре стало известно, что миссия МАГАТЭ уже проехала в "серую зону" в направлении Энергодара после вынужденной остановки в Новоалександровке.

Миссию сопровождают глава Минэнерго Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.