Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС – "Энергоатом"

Других подробностей в "Энергоатоме" пока не сообщили.
В Украину миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую АЭС под руководством главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси прибыла 30 августа. 31 августа делегация выехала из Киева в Запорожье, где заночевала.
Эксперты должны были попасть в Энергодар примерно утром 1 сентября, однако российские войска с 5.00 обстреливали оккупированный ими Энергодар Запорожской области, где находится АЭС, в том числе и согласованный маршрут миссии МАГАТЭ.
Несмотря на опасность обстрелов, эксперты принял решение ехать на ЗАЭС, и вскоре стало известно, что миссия МАГАТЭ уже проехала в "серую зону" в направлении Энергодара после вынужденной остановки в Новоалександровке.
Миссию сопровождают глава Минэнерго Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото.
Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.