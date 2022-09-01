Оккупанты готовят эвакуацию сотрудников "Росатома" с Запорожской АЭС – ГУР

"На Запорожской атомной электростанции проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников "Росатома". Чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто. Эвакуация пройдет в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7.00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара", - говорится в сообщении.

По словам самих сотрудников "Росатома", в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ часть персонала не будет допущена на территорию станции.

В разведке отметили, что на Запорожской АЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию персонал, отвечающий за пожарную безопасность.