Оккупанты готовят эвакуацию сотрудников "Росатома" с Запорожской АЭС – ГУР

"На Запорожской атомной электростанции проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников "Росатома". Чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто. Эвакуация пройдет в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7.00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара", - говорится в сообщении.
По словам самих сотрудников "Росатома", в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ часть персонала не будет допущена на территорию станции.
В разведке отметили, что на Запорожской АЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию персонал, отвечающий за пожарную безопасность.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем.
30 августа в Украину прибыла миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую АЭС под руководством главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Эксперты должны были попасть в Энергодар примерно утром 1 сентября, однако российские войска с 5.00 обстреливают оккупированный ими Энергодар Запорожской области, где находится АЭС, в том числе и согласованный маршрут миссии МАГАТЭ. Вскоре стало известно, что миссия МАГАТЭ уже проехала в "серую зону" в направлении Энергодара после вынужденной остановки в Новоалександровке.