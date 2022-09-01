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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении ЗАЭС – СМИ

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Миссия МАГАТЭ смогла продвинуться в направлении Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ смогла продвинуться в направлении Запорожской АЭС
Фото: International Atomic Energy Agency (IAEA) / Facebook

Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении Энергодара после вынужденной остановки в Новоалександровке. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам корреспондента агентства, во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов.

Сегодня утром в течение нескольких часов миссия находилась на блокпосту из-за обстрелов в ожидании, когда будет безопасно двигаться дальше.

Контекст:

Запорожская АЭС в начале марта оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Так, 25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети

30 августа в Украину прибыла миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую АЭС под руководством главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. 

Эксперты должны были попасть в Энергодар примерно утром 1 сентября, однако российские войска с 5.00 1 сентября обстреливают оккупированный ими Энергодар Запорожской области, где находится АЭС, в том числе и согласованный маршрут миссии МАГАТЭ.

Теги: Украина, энергетика, Запорожская область, миссия, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины
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