Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении ЗАЭС – СМИ

По словам корреспондента агентства, во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов.

Сегодня утром в течение нескольких часов миссия находилась на блокпосту из-за обстрелов в ожидании, когда будет безопасно двигаться дальше.