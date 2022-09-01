Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении ЗАЭС – СМИ

По словам корреспондента агентства, во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов.
Сегодня утром в течение нескольких часов миссия находилась на блокпосту из-за обстрелов в ожидании, когда будет безопасно двигаться дальше.
Запорожская АЭС в начале марта оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Так, 25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.
30 августа в Украину прибыла миссия МАГАТЭ для визита на Запорожскую АЭС под руководством главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Эксперты должны были попасть в Энергодар примерно утром 1 сентября, однако российские войска с 5.00 1 сентября обстреливают оккупированный ими Энергодар Запорожской области, где находится АЭС, в том числе и согласованный маршрут миссии МАГАТЭ.