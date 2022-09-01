Зеленский: Украина сделала все, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, но плохо, что оккупанты пытаются превратить ее в бесплодную экскурсию

Об этом 1 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Украина сделала все, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ – действительно необходимую – в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить", – сказал президент.
Главное, что должно состояться по итогам визита на ЗАЭС делегации МАГАТЭ, – это демилитаризация территории станции, отметил Зеленский.
"Именно это – цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков", – подчеркнул президент Украины.
По словам Зеленского, ЗАЭС сможет вернуться к безопасной работе, которая под контролем Украины "была всегда", тогда, когда с территории станции наконец выйдут российские военные – "когда они заберут свое оружие и боеприпасы, когда они прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и свои провокации".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Так, 25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.
Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Миссия МАГАТЭ под руководством Гросси прибыла на ЗАЭС днем 1 сентября. Гросси заявил, что делегация увидела на ЗАЭС "ключевые вещи". Ближе к вечеру глава МАГАТЭ и большинство членов делегации покинули ЗАЭС, на станции до 3 сентября остались пять представителей миссии.