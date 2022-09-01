Зеленский: Украина сделала все, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, но плохо, что оккупанты пытаются превратить ее в бесплодную экскурсию

Об этом 1 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Украина сделала все, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ – действительно необходимую – в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить", – сказал президент.

Главное, что должно состояться по итогам визита на ЗАЭС делегации МАГАТЭ, – это демилитаризация территории станции, отметил Зеленский.

"Именно это – цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков", – подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, ЗАЭС сможет вернуться к безопасной работе, которая под контролем Украины "была всегда", тогда, когда с территории станции наконец выйдут российские военные – "когда они заберут свое оружие и боеприпасы, когда они прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и свои провокации".

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