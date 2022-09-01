Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС, на станции осталось пять членов миссии – "Энергоатом"

"В настоящее время на ЗАЭС осталось пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября", – сообщили в "Энергоатоме".

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото.

Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.