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ВОЙНА В УКРАИНЕ

22 сентября Совбез ООН соберется на заседание по Украине, а 6-го – по ситуации на ЗАЭС

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Совбез ООН 22 сентября проведет заседание о "поддержании мира и безопасности" в Украине
Совбез ООН 22 сентября проведет заседание о "поддержании мира и безопасности" в Украине
Фото: EPA

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 22 сентября проведет заседание по поводу ситуации в Украине. Об этом говорится в программе организации на сентябрь.

Как указано в программе работы Совбеза, заседание будет посвящено "поддержанию мира и безопасности" в Украине.

Кроме того, 6 сентября может состояться заседание в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил заместитель председателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram. Российская сторона предлагает заслушать генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который сегодня посетил ЗАЭС


Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько днейБлицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны. Российские войска по состоянию на 1 сентября оккупировали часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

Глава Кремля с каждым днем все больше запутывается в войне и поэтому становится все опаснее, утверждает The Guardian.

В последний месяц внимание мирового сообщества обострено вокруг ситуации на Запорожской атомной электростанции. В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. 1 сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Теги: Россия, Украина, ООН, энергетика, оккупация, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, электростанция, заседание
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