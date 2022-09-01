22 сентября Совбез ООН соберется на заседание по Украине, а 6-го – по ситуации на ЗАЭС

Совбез ООН 22 сентября проведет заседание о "поддержании мира и безопасности" в Украине Фото: EPA

Как указано в программе работы Совбеза, заседание будет посвящено "поддержанию мира и безопасности" в Украине.

Кроме того, 6 сентября может состояться заседание в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил заместитель председателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram. Российская сторона предлагает заслушать генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который сегодня посетил ЗАЭС.



