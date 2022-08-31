Путин в отчаянии, поэтому как никогда опасен – The Guardian

Путин изо всех сил пытается вырваться из ловушки, в которую он загнал себя войной в Украине. Поэтому он и его сторонники могут использовать старые конфликты, чтобы отвлечь внимание от Украины и ослабить европейское единство, утверждает журналист The Guardian Саймон Тисдалл.
"Объявляя специальную военную операцию в Украине, президент России не ожидал, что окажется в тупике. А меньше всего Путин ожидал 80 000 убитых и раненых российских солдат. Его репутация умерла, осталась только репутация убийцы и мошенника", – считает автор материала.
"Западные санкции и бесконечная военная трясина разъедают экономику России. Какие варианты есть у Путина?" – задается вопросом Саймон Тисдалл.
Несмотря на отчаянное положение, у Путина есть много способов подорвать западное единство и стойкость, ведь в Европе достаточно потенциальных "горячих точек", а у России там много союзников и сочувствующих, считает автор исследования.
Как, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно препятствовал санкциям ЕС, или пророссийские силы в Болгарии, Германии, Австрии, Бельгии и Италии. Путин также может положиться на ведущих политиков из стран, не входящих в ЕС, таких как Александр Вучич, президент Сербии. Оппоненты называют Вучича "маленьким Путиным", пишет The Guardian
ЕС и Великобритания опасаются, что нестабильность на Западных Балканах является критической точкой давления, которую Путин может использовать, чтобы разжечь старые конфликты и отвлечь внимание от Украины, считает автор статьи.
Потому все внимание мир сосредоточит на ноябрьском саммите G20 на Бали. Похоже, что Путин и китайский лидер Си Цзиньпин собираются превратить его в грубую схватку между Западом и остальными из-за Украины, прогнозирует The Guardian.
"Безрассудное балансирование Путина на грани войны на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции говорит о том, что ради победы он рискует почти всем. Тихо отчаявшись, он становится все более опасным с каждым днем", – резюмирует автор материала.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" в войне между Украиной и РФ и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение президента Украины Владимира Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США Джо Байден, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.