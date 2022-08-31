Путин в отчаянии, поэтому как никогда опасен – The Guardian

Путин может обратиться за помощью к союзникам в Европе и Китаю, считает The Guardian Фото: depositphotos.com

Путин изо всех сил пытается вырваться из ловушки, в которую он загнал себя войной в Украине. Поэтому он и его сторонники могут использовать старые конфликты, чтобы отвлечь внимание от Украины и ослабить европейское единство, утверждает журналист The Guardian Саймон Тисдалл.

"Объявляя специальную военную операцию в Украине, президент России не ожидал, что окажется в тупике. А меньше всего Путин ожидал 80 000 убитых и раненых российских солдат. Его репутация умерла, осталась только репутация убийцы и мошенника", – считает автор материала.

"Западные санкции и бесконечная военная трясина разъедают экономику России. Какие варианты есть у Путина?" – задается вопросом Саймон Тисдалл.

Несмотря на отчаянное положение, у Путина есть много способов подорвать западное единство и стойкость, ведь в Европе достаточно потенциальных "горячих точек", а у России там много союзников и сочувствующих, считает автор исследования.

Как, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно препятствовал санкциям ЕС, или пророссийские силы в Болгарии, Германии, Австрии, Бельгии и Италии. Путин также может положиться на ведущих политиков из стран, не входящих в ЕС, таких как Александр Вучич, президент Сербии. Оппоненты называют Вучича "маленьким Путиным", пишет The Guardian

ЕС и Великобритания опасаются, что нестабильность на Западных Балканах является критической точкой давления, которую Путин может использовать, чтобы разжечь старые конфликты и отвлечь внимание от Украины, считает автор статьи.

Потому все внимание мир сосредоточит на ноябрьском саммите G20 на Бали. Похоже, что Путин и китайский лидер Си Цзиньпин собираются превратить его в грубую схватку между Западом и остальными из-за Украины, прогнозирует The Guardian.

"Безрассудное балансирование Путина на грани войны на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции говорит о том, что ради победы он рискует почти всем. Тихо отчаявшись, он становится все более опасным с каждым днем", – резюмирует автор материала.