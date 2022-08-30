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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада обратилась к ООН и другим международным организациям в связи с гибелью украинских военнопленных в Оленовке

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Обращение поддержали 316 нардепов
Обращение поддержали 316 нардепов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

30 августа Верховная Рада приняла постановление №7627, в котором содержится призыв к международным организациям осудить гибель украинских военнопленных в лагере в подконтрольной российским оккупантам Оленовке Донецкой области.

Документ называется "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому союзу, Европейскому совету, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентам и правительствам государств – членов НАТО, Международному комитету Красного Креста, независимой международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" относительно осуждения факта массовой казни украинских военнопленных государством-агрессором в Оленовке 29 июля 2022 года".

"За" проголосовали 316 народных депутатов. "Против" никто не голосовал, воздержавшихся также не было.

Проект постановления был внесен в парламент 2 августа группой из 13 народных депутатов, входящих во фракцию "Европейской солидарности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов в Оленовке.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, НАТО, ООН, война, пленные, Оленовка, парламент, война России против Украины, Врачи без границ, Евросоюз, погибшие, лагерь, обращение
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