Рада обратилась к ООН и другим международным организациям в связи с гибелью украинских военнопленных в Оленовке

Документ называется "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому союзу, Европейскому совету, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентам и правительствам государств – членов НАТО, Международному комитету Красного Креста, независимой международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" относительно осуждения факта массовой казни украинских военнопленных государством-агрессором в Оленовке 29 июля 2022 года".
"За" проголосовали 316 народных депутатов. "Против" никто не голосовал, воздержавшихся также не было.
Проект постановления был внесен в парламент 2 августа группой из 13 народных депутатов, входящих во фракцию "Европейской солидарности".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.
Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов в Оленовке.