Рада обратилась к ООН и другим международным организациям в связи с гибелью украинских военнопленных в Оленовке

Документ называется "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому союзу, Европейскому совету, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентам и правительствам государств – членов НАТО, Международному комитету Красного Креста, независимой международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" относительно осуждения факта массовой казни украинских военнопленных государством-агрессором в Оленовке 29 июля 2022 года".

"За" проголосовали 316 народных депутатов. "Против" никто не голосовал, воздержавшихся также не было.

Проект постановления был внесен в парламент 2 августа группой из 13 народных депутатов, входящих во фракцию "Европейской солидарности".

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