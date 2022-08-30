В ОГПУ озвучили предварительную причину взрыва в колонии в оккупированной Оленовке, тогда погибли десятки украинских военнопленных

Убийства со стороны оккупантов украинских военнопленных в Оленовке – одна из самых ужасных страниц в истории Европы, отмечал президент Зеленский Фото: Офіс Генпрокурора України / Telegram

Об этом в ответ на запрос "Німецької хвилі" сообщили в Офисе генпрокурора Украины (ОГПУ).

Отмечается, что источником могла стать "капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь".

Указывается, что следователь пришли к такому выводу по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов.

В то же время, подчеркнули в ОГПУ, в уголовном производстве "продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, намеренные убийства со стороны российских оккупационных сил украинских военнопленных во временно оккупированной Оленовке – одна из самых ужасных страниц в истории Европы.

Глава государства 24 августа призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов в Оленовке.

"Необходимо провести эту работу и обеспечить защиту всех украинских военнопленных, которые все еще содержатся на территории РФ", – заявил Зеленский.

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