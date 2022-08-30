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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОГПУ озвучили предварительную причину взрыва в колонии в оккупированной Оленовке, тогда погибли десятки украинских военнопленных

Убийства со стороны оккупантов украинских военнопленных в Оленовке одна из самых ужасных страниц в истории Европы, отмечал президент Зеленский
Убийства со стороны оккупантов украинских военнопленных в Оленовке – одна из самых ужасных страниц в истории Европы, отмечал президент Зеленский
Фото: Офіс Генпрокурора України / Telegram

Термобарический боеприпас, вероятно, стал источником взрыва в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских военнопленных.

Об этом в ответ на запрос "Німецької хвилі" сообщили в Офисе генпрокурора Украины (ОГПУ).

Отмечается, что источником могла стать "капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь".

Указывается, что следователь пришли к такому выводу по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов.

В то же время, подчеркнули в ОГПУ, в уголовном производстве "продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, намеренные убийства со стороны российских оккупационных сил украинских военнопленных во временно оккупированной Оленовке – одна из самых ужасных страниц в истории Европы.

Глава государства 24 августа призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов в Оленовке.

"Необходимо провести эту работу и обеспечить защиту всех украинских военнопленных, которые все еще содержатся на территории РФ", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Теги: Россия, Украина, убийство, Донецкая область, пленные, боеприпасы, Оленовка, экспертиза, война России против Украины, взрывы, следователь, погибшие, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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