В ОГПУ озвучили предварительную причину взрыва в колонии в оккупированной Оленовке, тогда погибли десятки украинских военнопленных

Об этом в ответ на запрос "Німецької хвилі" сообщили в Офисе генпрокурора Украины (ОГПУ).
Отмечается, что источником могла стать "капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь".
Указывается, что следователь пришли к такому выводу по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов.
В то же время, подчеркнули в ОГПУ, в уголовном производстве "продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз".
По словам президента Украины Владимира Зеленского, намеренные убийства со стороны российских оккупационных сил украинских военнопленных во временно оккупированной Оленовке – одна из самых ужасных страниц в истории Европы.
Глава государства 24 августа призвал срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов в Оленовке.
"Необходимо провести эту работу и обеспечить защиту всех украинских военнопленных, которые все еще содержатся на территории РФ", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.
Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.