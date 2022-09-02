Атаки российских оккупантов отбиты на юге и востоке, на Зайцево и Майорск наступают кадыровцы – Генштаб ВСУ

"Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка [Харьковской области]. [...] На бахмутском направлении [...] силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина. Наступательными действиями подразделения так называемых кадыровцев пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали о безуспешной попытке захватчиков наступательными и штурмовыми действиями улучшить тактическое положение в направлении населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское Донецкой области.
"Благодаря слаженным действиям сил обороны враг был отброшен на предыдущие позиции. [...] Вооруженные силы Украины успешно отразили наступление противника неподалеку от Высокополья и Потемкино [Херсонской области]", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.
Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.