Атаки российских оккупантов отбиты на юге и востоке, на Зайцево и Майорск наступают кадыровцы – Генштаб ВСУ

"Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка [Харьковской области]. [...] На бахмутском направлении [...] силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина. Наступательными действиями подразделения так называемых кадыровцев пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали о безуспешной попытке захватчиков наступательными и штурмовыми действиями улучшить тактическое положение в направлении населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское Донецкой области.

"Благодаря слаженным действиям сил обороны враг был отброшен на предыдущие позиции. [...] Вооруженные силы Украины успешно отразили наступление противника неподалеку от Высокополья и Потемкино [Херсонской области]", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)