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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атаки российских оккупантов отбиты на юге и востоке, на Зайцево и Майорск наступают кадыровцы – Генштаб ВСУ

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Силы обороны успешно отражают атаки оккупантов, отметили в Генштабе
Силы обороны успешно отражают атаки оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются атаковать позиции Вооруженных сил Украины в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях. Об этом проинформировал 2 сентября в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе населенного пункта Гусаровка [Харьковской области]. [...] На бахмутском направлении [...] силы обороны успешно отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Веселая Долина. Наступательными действиями подразделения так называемых кадыровцев пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали о безуспешной попытке захватчиков наступательными и штурмовыми действиями улучшить тактическое положение в направлении населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское Донецкой области.

"Благодаря слаженным действиям сил обороны враг был отброшен на предыдущие позиции. [...] Вооруженные силы Украины успешно отразили наступление противника неподалеку от Высокополья и Потемкино [Херсонской области]", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02r6DwaigbNXcMJvtZWwmXKj8u156prmugM6BGdur3xBv7sEwxvCR8kyXuJizURzw5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, штурм, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Соледар, вторжение, Опытное, Майорск, Зайцево, ВСУ, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, Долина, российские оккупанты, вторжение России в Украину
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