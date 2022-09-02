Более 4 тыс. украинских военных прошли обучение за границей – Громов

На учениях военные выполняли задачи на иностранных образцах вооружения и военной техники, уточнил он.

"Из личного состава – более 2 тыс. военнослужащих-артиллеристов, по 500 специалистов – по использованию реактивных систем залпового огня и противовоздушной обороны, почти 200 человек – по эксплуатации и техническому обслуживанию противотанковых средств, около 100 специалистов – по эксплуатации и техническому обслуживанию радиолокационных систем", – добавил Громов.

Контекст:

Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, ее программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.

4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.

7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.

8 августа Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.

10 августа Дания заявила, что примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории.

30 августа министры обороны стран Евросоюза поддержали военную миссию для обучения украинских военных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.