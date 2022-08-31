Министры обороны стран Евросоюза поддержали усилия по обучению Вооруженных сил Украины – Боррель

Боррель: Нам нужно быть быстрыми и амбициозными Фото: ЕРА

Боррель отметил, что участие в совещании в режиме видеоконференции принял министр обороны Украины Алексей Резников и проинформировал в том числе "о самых неотложных потребностях украинской армии и [ее] приоритетах".

"Мы должны реагировать на эти потребности, и мы единогласно согласились с этим. Европейский союз един в поддержке Украины, и государства-члены по-прежнему готовы продолжать поддерживать столько, сколько потребуется. Но потребности касаются не только пополнения запасов военной техники. [...] Это также о том, как ведется война, обучение солдат, обучение военной структуры. В настоящее время проводится много инициатив по обучению, но потребности огромны. И нам необходимо обеспечить согласованность этих усилий", – сказал он.

Глава дипломатии Евросоюза объяснил, что "все государства-члены четко согласны с этим и с началом работы, необходимой для определения параметров миссии военной помощи ЕС Украине", и решили провести подготовительную работу для этого.

"Нам нужно быть быстрыми и амбициозными, демонстрировать добавленную стоимость, гибкость, опять же исходя из потребностей Вооруженных сил Украины. И именно поэтому сегодня министр обороны Украины разъяснил нам перечень мероприятий – учебных мероприятий на разных уровнях, на разных временных горизонтах (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) – которые им необходимы. Некоторые государства-члены напомнили, что еще до войны они предлагали выступить с такой инициативой, особенно в отношении высшего военного образования, а не только подготовки солдат. Таким образом, мы будем быстро продвигать эту работу в тесном сотрудничестве с государствами-членами, с нашими техническими органами и, главным образом, с Украиной и другими международными партнерами", – подчеркнул Боррель.

Агентство Bloomberg писало 29 августа, что в рамках новой миссии ЕС может предложить Вооруженным силам Украины снайперскую, саперную или офицерскую подготовку, в том числе "для медицинских, саперных и снайперских задач".

В документе, с которым ознакомилось агентство, говорится, что учебные миссии ЕС должны быть "дополняющими и взаимоусиливающими", и что "миссия может в конечном итоге быть развернута в Украине, когда позволят условия".

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На сайте минобороны Эстонии указано, что страна уже готова поддержать миссию по обучению украинских военных.

Ранее Боррель говорил, что тренировочная база, вероятно, будет размещена не в Украине, а в соседних странах.