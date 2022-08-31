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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министры обороны стран Евросоюза поддержали усилия по обучению Вооруженных сил Украины – Боррель

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Боррель: Нам нужно быть быстрыми и амбициозными
Боррель: Нам нужно быть быстрыми и амбициозными
Фото: ЕРА

На неформальном совещании в Праге министры обороны стран Евросоюза обсудили войну РФ против Украины и согласились с необходимостью поддержать Вооруженные силы Украины. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил 30 августа, его процитировал сайт ЕС.

Боррель отметил, что участие в совещании в режиме видеоконференции принял министр обороны Украины Алексей Резников и проинформировал в том числе "о самых неотложных потребностях украинской армии и [ее] приоритетах".

"Мы должны реагировать на эти потребности, и мы единогласно согласились с этим. Европейский союз един в поддержке Украины, и государства-члены по-прежнему готовы продолжать поддерживать столько, сколько потребуется. Но потребности касаются не только пополнения запасов военной техники. [...] Это также о том, как ведется война, обучение солдат, обучение военной структуры. В настоящее время проводится много инициатив по обучению, но потребности огромны. И нам необходимо обеспечить согласованность этих усилий", – сказал он.

Глава дипломатии Евросоюза объяснил, что "все государства-члены четко согласны с этим и с началом работы, необходимой для определения параметров миссии военной помощи ЕС Украине", и решили провести подготовительную работу для этого.

"Нам нужно быть быстрыми и амбициозными, демонстрировать добавленную стоимость, гибкость, опять же исходя из потребностей Вооруженных сил Украины. И именно поэтому сегодня министр обороны Украины разъяснил нам перечень мероприятий – учебных мероприятий на разных уровнях, на разных временных горизонтах (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) – которые им необходимы. Некоторые государства-члены напомнили, что еще до войны они предлагали выступить с такой инициативой, особенно в отношении высшего военного образования, а не только подготовки солдат. Таким образом, мы будем быстро продвигать эту работу в тесном сотрудничестве с государствами-членами, с нашими техническими органами и, главным образом, с Украиной и другими международными партнерами", – подчеркнул Боррель.

Агентство Bloomberg писало 29 августа, что в рамках новой миссии ЕС может предложить Вооруженным силам Украины снайперскую, саперную или офицерскую подготовку, в том числе "для медицинских, саперных и снайперских задач".

В документе, с которым ознакомилось агентство, говорится, что учебные миссии ЕС должны быть "дополняющими и взаимоусиливающими", и что "миссия может в конечном итоге быть развернута в Украине, когда позволят условия".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

На сайте минобороны Эстонии указано, что страна уже готова поддержать миссию по обучению украинских военных.

Ранее Боррель говорил, что тренировочная база, вероятно, будет размещена не в Украине, а в соседних странах.

Контекст:

Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, ее программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.

4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.

7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.

8 августа Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.

10 августа Дания заявила, что примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Эстония, война, военные, Вооруженные силы Украины, снайперы, Прага, оборона, военные учения, Алексей Резников, саперы, миссия, Европейский союз, Минобороны, война России против Украины, дипломаты, Евросоюз, ЕС
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