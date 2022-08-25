Более 300 млн грн сына Януковича передали на нужды украинской армии – Офис генпрокурора

В ведомстве уточнили, что речь идет о средствах ПАО "Всеукраинский банк развития", владельцем 100% акций которого с 2011 года был сын экс-президента.
"Работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения, ведь у денег нет законного источника происхождения. Поэтому банковские работники с помощью финансовых операций легализировали доходы, полученные преступным путем. Впрочем, в ходе досудебного расследования прокурорами Офиса генпрокурора был наложен арест на денежные средства должностных лиц "Всеукраинского банка развития" и непосредственно на средства сына экс-президента", – говорится в сообщении.
Впоследствии деньги передали в распоряжение Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
"Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры Офиса генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента. Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 млн грн зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", – сообщили в Офисе генпрокурора.
В пресс-релизе не указано имя владельца акций банка, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет о сыне беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александре.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья.
ЕС включил Януковича и его сына в санкционные списки.
4 августа 2022 года Евросоюз ввел новые санкции против беглого экс-президента и его сына "за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также – в случае с Александром Викторовичем Януковичем – за проведение операций с сепаратистскими группировками на Донбассе (Украина)".