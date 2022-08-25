Более 300 млн грн сына Януковича передали на нужды украинской армии – Офис генпрокурора

В ведомстве уточнили, что речь идет о средствах ПАО "Всеукраинский банк развития", владельцем 100% акций которого с 2011 года был сын экс-президента.

"Работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения, ведь у денег нет законного источника происхождения. Поэтому банковские работники с помощью финансовых операций легализировали доходы, полученные преступным путем. Впрочем, в ходе досудебного расследования прокурорами Офиса генпрокурора был наложен арест на денежные средства должностных лиц "Всеукраинского банка развития" и непосредственно на средства сына экс-президента", – говорится в сообщении.

Впоследствии деньги передали в распоряжение Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры Офиса генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента. Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 млн грн зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В пресс-релизе не указано имя владельца акций банка, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет о сыне беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александре.