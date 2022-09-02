В связи с приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли свою военную технику с Запорожской АЭС – Генштаб ВСУ

"В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атомэнергомаш", остальное – рассредоточили в ближайших населенных пунктах", – говорится в сообщении.

Подразделение компании "Энергоатом" "Атомэнергомаш" находится в Энергодаре в нескольких километрах от АЭС.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию

25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.

Кроме того, российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия из 14 экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, который рассказал присутствующим журналистам, что миссия осмотрела "три-четыре ключевые зоны" ЗАЭС, пообщалась с украинским персоналом станции, "пребывающим в сложном положении" и с местными жителями Энергодара, пришедшими "получить поддержку от МАГАТЭ". Также Гросси отметил, что миссия МАГАТЭ останется на ЗАЭС.

2 сентября "Энергоатом" заявил, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.