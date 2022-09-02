"Рашисты врут, манипулируют и искажают реальность". "Энергоатом" про визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В "Энергоатоме" заявили, что подавляющее большинство "СМИ со всего мира", приехавших 1 сентября на станцию, – это российские пропагандисты. Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, пытавшиеся попасть на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ через территорию Украины, рашисты не пропустили на блокпосте.

"Оккупанты врут, искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции, а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС. Прогнозируемо обвиняют ВСУ. Военные грузовики, находящиеся в нарушении всех требований пожарной безопасности в машинных залах энергоблоков, рашисты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск химической защиты. Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности пытаются спрятать во лжи и манипуляциях", - говорится в сообщении.



Также в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны видеть представители МАГАТЭ. То есть часть вооруженных российских оккупантов на атомной станции просто "спрятали".

"Миссии "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу, как будто бы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ". А точнее – рассказывают об обстрелах, которые захватчики упорно приписывают украинским защитникам", - сообщили в "Энергоатоме".

В НАЭК подчеркивают, что захватчики намеренно заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео из ЗАЭС и его города-спутника.

"К работе на Запорожской АЭС рашисты допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах членов делегации МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что "в этих условиях МАГАТЭ будет сложно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС" и подчеркивают, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск.