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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Рашисты врут, манипулируют и искажают реальность". "Энергоатом" про визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Миссия МАГАТЭ осматривает ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ осматривает ЗАЭС
Фото: ЕРА

Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской атомной электростанции. Такое заявление 2 сентября сделала пресс-служба НАЭК "Энергоатом" на своей странице в Telegram.

В "Энергоатоме" заявили, что подавляющее большинство "СМИ со всего мира", приехавших 1 сентября на станцию, – это российские пропагандисты. Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, пытавшиеся попасть на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ через территорию Украины, рашисты не пропустили на блокпосте.

"Оккупанты врут, искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции, а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС. Прогнозируемо обвиняют ВСУ. Военные грузовики, находящиеся в нарушении всех требований пожарной безопасности в машинных залах энергоблоков, рашисты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск химической защиты. Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности пытаются спрятать во лжи и манипуляциях", - говорится в сообщении.

Также в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны видеть представители МАГАТЭ. То есть часть вооруженных российских оккупантов на атомной станции просто "спрятали".

"Миссии "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу, как будто бы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ". А точнее – рассказывают об обстрелах, которые захватчики упорно приписывают украинским защитникам", - сообщили в "Энергоатоме".

В НАЭК подчеркивают, что захватчики намеренно заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео из ЗАЭС и его города-спутника.

"К работе на Запорожской АЭС рашисты допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах членов делегации МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что "в этих условиях МАГАТЭ будет сложно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС" и подчеркивают, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию

25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.

Кроме того российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия из 14 экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, который рассказал присутствующим журналистам, что миссия осмотрела "три-четыре ключевые зоны" ЗАЭС, пообщалась с украинским персоналом станции, "пребывающим в сложном положении" и с местными жителями Энергодара, пришедшими "получить поддержку от МАГАТЭ". Также Гросси отметил, что миссия МАГАТЭ останется на ЗАЭС.

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