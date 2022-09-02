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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва просит ООН направить полицейскую миссию на ЗАЭС

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В Нью-Йорке прошла встреча начальников полиции ООН
В Нью-Йорке прошла встреча начальников полиции ООН
Фото: depositphotos.com

Литва призвала Организацию Объединенных Наций направить на Запорожскую атомную электростанцию постоянную полицейскую миссию ООН. Об этом 1 августа заявил заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас во время полицейского саммита ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

"Литва выступает за создание долгосрочной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, где полиция ООН могла бы внести свой вклад, обеспечив ее физическую безопасность. Хотя некоторым странам война в Украине может показаться далекой, ядерные инциденты игнорируют национальные границы", – заявил Паулаускас, добавив, что авария на ЗАЭС будет иметь последствия и для самых отдаленных стран мира.

По его словам, Литва будет готова принять активное участие и направить в такую миссию сотрудников литовских правоохранительных органов.

Контекст:

Встреча начальников полиции ООН прошла впервые после пандемии Covid-19. В ней приняли участие министры более 100 государств, руководители национальной полиции, региональных и профессиональных полицейских организаций, отметила пресс-служба МИД Литвы.

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Так, 25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Миссия МАГАТЭ под руководством гендиректора агентства Рафаэля Гросси прибыла на ЗАЭС днем 1 сентября. Гросси заявил, что делегация увидела на ЗАЭС "ключевые вещи". Ближе к вечеру глава МАГАТЭ и большинство членов делегации покинули ЗАЭС, на станции до 3 сентября осталось пять представителей миссии.

Теги: Россия, Украина, ООН, авария, военные, оккупация, Нью-Йорк, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Антониу Гутерриш, Энергодар, заседание
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