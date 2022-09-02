Литва просит ООН направить полицейскую миссию на ЗАЭС

"Литва выступает за создание долгосрочной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, где полиция ООН могла бы внести свой вклад, обеспечив ее физическую безопасность. Хотя некоторым странам война в Украине может показаться далекой, ядерные инциденты игнорируют национальные границы", – заявил Паулаускас, добавив, что авария на ЗАЭС будет иметь последствия и для самых отдаленных стран мира.

По его словам, Литва будет готова принять активное участие и направить в такую миссию сотрудников литовских правоохранительных органов.