МАГАТЭ оставит членов миссии на ЗАЭС – глава делегации Гросси

"Моя команда остается, и, что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь", – сказал Гросси.
Он отметил, что завершился первый тур по ключевым местам на станции, но делегации предстоит еще много работы.
I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022
Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они должны остаться на станции до 3 сентября.
Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыли на станцию сегодня. Ее сопровождали министр энергетики Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.
Кроме того российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.