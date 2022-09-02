МАГАТЭ оставит членов миссии на ЗАЭС – глава делегации Гросси

"Моя команда остается, и, что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь", – сказал Гросси.

Он отметил, что завершился первый тур по ключевым местам на станции, но делегации предстоит еще много работы.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они должны остаться на станции до 3 сентября.

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыли на станцию сегодня. Ее сопровождали министр энергетики Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.