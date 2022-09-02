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МАГАТЭ оставит членов миссии на ЗАЭС – глава делегации Гросси

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Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, посетил Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, посетил Запорожскую АЭС
Фото: EPA

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) установит на Запорожской атомной электростанции постоянное присутствие. Об этом 1 сентября по итогам визита на ЗАЭС заявил генеральный директор миссии Рафаэль Гросси в Twitter.

"Моя команда остается, и, что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь", – сказал Гросси.

Он отметил, что завершился первый тур по ключевым местам на станции, но делегации предстоит еще много работы.  

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информировала, что на станции осталось пять представителей миссии. Они должны остаться на станции до 3 сентября. 

Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыли на станцию сегодня. Ее сопровождали министр энергетики Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.

Кроме того российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Теги: ООН, военные, оккупация, миссия, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, российская агрессия, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Антониу Гутерриш, Энергодар, заседание, Рафаэль Гросси, Петр Котин, Герман Галущенко
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