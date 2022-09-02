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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень странно". В ОПУ считают, что за два часа пребывания на ЗАЭС миссия МАГАТЭ могла только послушать "странные сказки" от представителя "Росатома"

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За время визита на ЗАЭС миссия МАГАТЭ, кроме прочего, должна была определить, в каком состоянии находится реактор, отметил Подоляк
За время визита на ЗАЭС миссия МАГАТЭ, кроме прочего, должна была определить, в каком состоянии находится реактор, отметил Подоляк
Фото: EPA

Кратковременное пребывание миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) 1 сентября выглядит странным.

Такое мнение в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Это выглядит очень странно, на мой взгляд... Украинская сторона считает, что когда миссия такого уровня, а это в первую инженерная, ядерно-физическая миссия, которая приехала не просто посмотреть на территорию столовой или некоторых других залов, а имеет конкретные алгоритмы изучения того, что происходит именно с механизмом управления такой сложной инфраструктуры, каковой является АЭС", – сказал Подоляк.

Он отметил, что за время визита на ЗАЭС миссия должна была выяснить, есть ли на станции угрозы для контурной безопасности, радиационная, ядерная опасность, а также определить, "в каком вообще состоянии находится реактор".

"Поэтому странно, что всего два часа. Но МАГАТЭ говорит, что оставит там определенное количество своих членов на постоянное пребывание… Но еще раз, два часа еще и при условии, что вокруг крутятся россияне, которые рассказывают, что здесь что-то прилетело, там яблоко упало и так далее. Мне кажется, что из тех двух с половиной часов, которые комиссия находилась на станции в полном составе, можно было только послушать странные сказки в исполнении представителя "Росатома". Не более того", – резюмировал Подоляк.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина сделала все, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, но плохо, что оккупанты пытаются превратить ее в бесплодную экскурсию.

Зеленский рассказал, что российские оккупанты не пустили на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ независимые СМИ, а агентство их не защитило.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Так, 25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.

Российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Миссия МАГАТЭ под руководством гендиректора агентства Рафаэля Гросси прибыла на ЗАЭС днем 1 сентября. Гросси заявил, что делегация увидела на ЗАЭС "ключевые вещи". Ближе к вечеру глава МАГАТЭ и большинство членов делегации покинули ЗАЭС, на станции до 3 сентября осталось пять представителей миссии.

Теги: Россия, Украина, угрозы, радиация, миссия, Росатом, Запорожская АЭС, советник, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, сказки, Энергодар, визит, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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