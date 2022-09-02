"Очень странно". В ОПУ считают, что за два часа пребывания на ЗАЭС миссия МАГАТЭ могла только послушать "странные сказки" от представителя "Росатома"

За время визита на ЗАЭС миссия МАГАТЭ, кроме прочего, должна была определить, в каком состоянии находится реактор, отметил Подоляк Фото: EPA

Такое мнение в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Это выглядит очень странно, на мой взгляд... Украинская сторона считает, что когда миссия такого уровня, а это в первую инженерная, ядерно-физическая миссия, которая приехала не просто посмотреть на территорию столовой или некоторых других залов, а имеет конкретные алгоритмы изучения того, что происходит именно с механизмом управления такой сложной инфраструктуры, каковой является АЭС", – сказал Подоляк.

Он отметил, что за время визита на ЗАЭС миссия должна была выяснить, есть ли на станции угрозы для контурной безопасности, радиационная, ядерная опасность, а также определить, "в каком вообще состоянии находится реактор".

"Поэтому странно, что всего два часа. Но МАГАТЭ говорит, что оставит там определенное количество своих членов на постоянное пребывание… Но еще раз, два часа еще и при условии, что вокруг крутятся россияне, которые рассказывают, что здесь что-то прилетело, там яблоко упало и так далее. Мне кажется, что из тех двух с половиной часов, которые комиссия находилась на станции в полном составе, можно было только послушать странные сказки в исполнении представителя "Росатома". Не более того", – резюмировал Подоляк.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина сделала все, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, но плохо, что оккупанты пытаются превратить ее в бесплодную экскурсию.

Зеленский рассказал, что российские оккупанты не пустили на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ независимые СМИ, а агентство их не защитило.

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