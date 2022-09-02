"Наша работа на станции только началась". Глава миссии МАГАТЭ прокомментировал свой визит на ЗАЭС

Гросси рассказал, что его миссия выбрала для посещения "три-четыре ключевые зоны" Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ обошли станцию, заходили в середину энергоблоков, видели аварийные системы, дизель-генераторы и блочные щиты управления на нескольких энергоблоках. Также участники миссии общались с работниками станции и местными жителями Энергодара, которые, по словам Гросси, "пришли встретиться и получить поддержку от МАГАТЭ, которую они заслужили".

"Я сказал им, что миссия МАГАТЭ собирается остаться здесь на продолжительное время", – подчеркнул Гросси.

По его словам, в ближайшие дни эксперты миссии "планируют детально проанализировать технические аспекты увиденного".

"Я переживал, переживаю и буду переживать за станцию, пока мы не получим более стабильную и прогнозируемую ситуацию", – сказал он.

Также Гросси отметил, что "станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз", но случайно это произошло или было сделано умышленно, эксперты пока не могут сказать.

"Поэтому мы обеспечиваем присутствие наших людей на станции, чтобы улучшить ситуацию", – подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси также отметил, что украинский персонал станции "пребывает в сложном положении, но у них есть необходимый профессионализм, которому можно доверять".

"Я вижу, насколько они спокойны и продолжают выполнять свои обязанности", – сказал Гросси.

Он вспомнил и об обстрелах, которые происходили около станции перед прибытием туда миссии.

"Было три-четыре момента, когда мы слышали обстрелы из тяжелой артиллерии, автоматов, минометов… Но у нас была отличная поддержка от команды ООН, которая нас сопровождала", – сказал он.

В дальнейшем эксперты миссии МАГАТЭ не планируют покидать Запорожскую АЭС.

"Наша работа на станции только началась", – подытожил Рафаэль Гросси.