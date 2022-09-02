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"Наша работа на станции только началась". Глава миссии МАГАТЭ прокомментировал свой визит на ЗАЭС

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Эксперты МАГАТЭ осмотрели ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ осмотрели ЗАЭС
Фото: ЕРА

Несколько экспертов Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской атомной электростанции до 4–5 сентября, чтобы подготовить отчет по состоянию ЗАЭС, а после этого на станции будет установлено постоянное присутствие миссии МАГАТЭ. Об этом на брифинге с журналистами после посещения станции сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его выступление опубликовала 2 сентября пресс-служба НАЭК "Энергоатом" на своей странице в Telegram.

Гросси рассказал, что его миссия выбрала для посещения "три-четыре ключевые зоны" Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ обошли станцию, заходили в середину энергоблоков, видели аварийные системы, дизель-генераторы и блочные щиты управления на нескольких энергоблоках. Также участники миссии общались с работниками станции и местными жителями Энергодара, которые, по словам Гросси, "пришли встретиться и получить поддержку от МАГАТЭ, которую они заслужили".

"Я сказал им, что миссия МАГАТЭ собирается остаться здесь на продолжительное время", – подчеркнул Гросси.

По его словам, в ближайшие дни эксперты миссии "планируют детально проанализировать технические аспекты увиденного".

"Я переживал, переживаю и буду переживать за станцию, пока мы не получим более стабильную и прогнозируемую ситуацию", – сказал он.

Также Гросси отметил, что "станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз", но случайно это произошло или было сделано умышленно, эксперты пока не могут сказать.

"Поэтому мы обеспечиваем присутствие наших людей на станции, чтобы улучшить ситуацию", – подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси также отметил, что украинский персонал станции "пребывает в сложном положении, но у них есть необходимый профессионализм, которому можно доверять".

"Я вижу, насколько они спокойны и продолжают выполнять свои обязанности", – сказал Гросси.

Он вспомнил и об обстрелах, которые происходили около станции перед прибытием туда миссии.

"Было три-четыре момента, когда мы слышали обстрелы из тяжелой артиллерии, автоматов, минометов… Но у нас была отличная поддержка от команды ООН, которая нас сопровождала", – сказал он.

В дальнейшем эксперты миссии МАГАТЭ не планируют покидать Запорожскую АЭС.

"Наша работа на станции только началась", – подытожил Рафаэль Гросси.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.

25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.

Кроме того российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия из 14 экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, миссия, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Энергодар, визит, электростанция, Рафаэль Гросси, энергия
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