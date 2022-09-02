"Наша работа на станции только началась". Глава миссии МАГАТЭ прокомментировал свой визит на ЗАЭС

Гросси рассказал, что его миссия выбрала для посещения "три-четыре ключевые зоны" Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ обошли станцию, заходили в середину энергоблоков, видели аварийные системы, дизель-генераторы и блочные щиты управления на нескольких энергоблоках. Также участники миссии общались с работниками станции и местными жителями Энергодара, которые, по словам Гросси, "пришли встретиться и получить поддержку от МАГАТЭ, которую они заслужили".
"Я сказал им, что миссия МАГАТЭ собирается остаться здесь на продолжительное время", – подчеркнул Гросси.
По его словам, в ближайшие дни эксперты миссии "планируют детально проанализировать технические аспекты увиденного".
"Я переживал, переживаю и буду переживать за станцию, пока мы не получим более стабильную и прогнозируемую ситуацию", – сказал он.
Также Гросси отметил, что "станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз", но случайно это произошло или было сделано умышленно, эксперты пока не могут сказать.
"Поэтому мы обеспечиваем присутствие наших людей на станции, чтобы улучшить ситуацию", – подчеркнул глава МАГАТЭ.
Гросси также отметил, что украинский персонал станции "пребывает в сложном положении, но у них есть необходимый профессионализм, которому можно доверять".
"Я вижу, насколько они спокойны и продолжают выполнять свои обязанности", – сказал Гросси.
Он вспомнил и об обстрелах, которые происходили около станции перед прибытием туда миссии.
"Было три-четыре момента, когда мы слышали обстрелы из тяжелой артиллерии, автоматов, минометов… Но у нас была отличная поддержка от команды ООН, которая нас сопровождала", – сказал он.
В дальнейшем эксперты миссии МАГАТЭ не планируют покидать Запорожскую АЭС.
"Наша работа на станции только началась", – подытожил Рафаэль Гросси.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию.
25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.
Кроме того российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия из 14 экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.