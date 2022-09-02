Вокруг Запорожской АЭС следует создать 10-километровую демилитаризованную зону – Минобороны Украины

"После завершения визита миссии Международного агентства по атомной энергии во главе с главой Рафаэлем Гросси на Запорожскую атомную станцию не должно оставаться никаких сомнений в опасности, которую представляет присутствие российских оккупационных сил на захваченном ядерном объекте", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "международные представители воочию убедились в реальной угрозе, которую несут милитаризация ЗАЭС и нарушение основ ядерной безопасности".

"Надеемся, что миру будет донесена полная и объективная информация относительно действий оккупантов на территории станции и города Энергодар. Со своей стороны Украина сделала все возможное, чтобы миссия получила свободный доступ на объект и могла провести независимую и объективную оценку ситуации", – объяснили в ГУР.

В украинской военной разведке считают, что "по соображениям ядерной безопасности вокруг ЗАЭС должна быть создана 10-километровая демилитаризованная зона, которая должна действовать до завершения боевых действий".

"Российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию станции и отойти за пределы демилитаризованной зоны; в Энергодар должна вернуться законная украинская власть; ЗАЭС должна вернуться под контроль "Энергоатома" во взаимодействии с МАГАТЭ и другими независимыми международными структурами", – подчеркнули в ГУР.

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