Вокруг Запорожской АЭС следует создать 10-километровую демилитаризованную зону – Минобороны Украины

"После завершения визита миссии Международного агентства по атомной энергии во главе с главой Рафаэлем Гросси на Запорожскую атомную станцию не должно оставаться никаких сомнений в опасности, которую представляет присутствие российских оккупационных сил на захваченном ядерном объекте", – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что "международные представители воочию убедились в реальной угрозе, которую несут милитаризация ЗАЭС и нарушение основ ядерной безопасности".
"Надеемся, что миру будет донесена полная и объективная информация относительно действий оккупантов на территории станции и города Энергодар. Со своей стороны Украина сделала все возможное, чтобы миссия получила свободный доступ на объект и могла провести независимую и объективную оценку ситуации", – объяснили в ГУР.
В украинской военной разведке считают, что "по соображениям ядерной безопасности вокруг ЗАЭС должна быть создана 10-километровая демилитаризованная зона, которая должна действовать до завершения боевых действий".
"Российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию станции и отойти за пределы демилитаризованной зоны; в Энергодар должна вернуться законная украинская власть; ЗАЭС должна вернуться под контроль "Энергоатома" во взаимодействии с МАГАТЭ и другими независимыми международными структурами", – подчеркнули в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар.
11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси выразил готовность лично возглавить миссию
25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.
Кроме того российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС, которые выдвигались как на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на ЗАЭС, так и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия из 14 экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, который рассказал присутствующим журналистам, что миссия осмотрела "три-четыре ключевые зоны" ЗАЭС, пообщалась с украинским персоналом станции, "пребывающим в сложном положении" и с местными жителями Энергодара, пришедшими "получить поддержку от МАГАТЭ". Также Гросси отметил, что миссия МАГАТЭ останется на ЗАЭС.
2 сентября "Энергоатом" заявил, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.