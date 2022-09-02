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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Большинство оккупантов, раненных в Херсоне и Энергодаре после точных ударов ВСУ, скончались – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, потери россиян от ударов ВСУ составили "до роты"
По данным Генштаба, потери россиян от ударов ВСУ составили "до роты"
Фото: ЕРА

В результате удара украинских военных по целям в Херсоне и Энергодаре Запорожской области потери российских оккупантов составили "до роты". Об этом проинформировал 2 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что раненых захватчиков вывезли "в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области".

"Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений", – объяснили украинские военные.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

2 сентября начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила об ударе Вооруженных сил Украины по общежитию в Херсоне, где была база российских оккупационных войск.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС, которая захвачена российскими войсками. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар для своих пропагандистских целей.

Контекст:

С 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, уничтожено, по данным Генштаба ВСУ, около 48 700 российских военных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, медицина, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, раненые, боеприпасы, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Энергодар, ранение, потери России
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