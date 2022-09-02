Большинство оккупантов, раненных в Херсоне и Энергодаре после точных ударов ВСУ, скончались – Генштаб ВСУ

"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что раненых захватчиков вывезли "в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области".
"Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений", – объяснили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 сентября начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила об ударе Вооруженных сил Украины по общежитию в Херсоне, где была база российских оккупационных войск.
В Энергодаре находится Запорожская АЭС, которая захвачена российскими войсками. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар для своих пропагандистских целей.
С 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, уничтожено, по данным Генштаба ВСУ, около 48 700 российских военных.