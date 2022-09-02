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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли удар по общежитию в Херсоне, там была база оккупантов – ОК "Юг"

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В общежитии разместилось подразделение оккупантов, сообщают в ОК "Юг"
В общежитии разместилось подразделение оккупантов, сообщают в ОК "Юг"
Скриншот: ТАСС / Telegram

Вооруженные силы Украины нанесли удар по общежитию одного из высших учебных заведений в Херсоне, там была база российских оккупационных войск. Об этом в комментарии hromadske рассказала 2 сентября начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Оккупанты подали информацию об ударе как о попадании в "жилой дом", отметила Гуменюк. В частности, об этом, ссылаясь на "представителя экстренных служб области", сообщали пропагандисты ТАСС. Россияне заявляют о двух погибших. У здания полностью разрушена крыша, поврежден пятый этаж здания, обрушился один подъезд, пишет ТАСС. 

Гуменюк говорит, что потери оккупантов в результате удара по общежитию доразведываются.  

"Это общежитие Херсонского факультета Одесского государственного университета [внутренних дел]. Это ведомственное здание, где находилась база российских оккупационных войск, – сказала Гуменюк. – Мы получили информацию о развертывании там военного подразделения, потому и туда попали".

По ее словам, определить то, что речь именно об общежитии, можно по внешним признакам. Именно такие помещения для развертывания своих подразделений выбирают оккупанты, добавила Гуменюк. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть юга Украины российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

В Херсонской областной военной администрации сообщали 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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