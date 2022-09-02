ВСУ нанесли удар по общежитию в Херсоне, там была база оккупантов – ОК "Юг"

Оккупанты подали информацию об ударе как о попадании в "жилой дом", отметила Гуменюк. В частности, об этом, ссылаясь на "представителя экстренных служб области", сообщали пропагандисты ТАСС. Россияне заявляют о двух погибших. У здания полностью разрушена крыша, поврежден пятый этаж здания, обрушился один подъезд, пишет ТАСС.

Гуменюк говорит, что потери оккупантов в результате удара по общежитию доразведываются.

"Это общежитие Херсонского факультета Одесского государственного университета [внутренних дел]. Это ведомственное здание, где находилась база российских оккупационных войск, – сказала Гуменюк. – Мы получили информацию о развертывании там военного подразделения, потому и туда попали".

По ее словам, определить то, что речь именно об общежитии, можно по внешним признакам. Именно такие помещения для развертывания своих подразделений выбирают оккупанты, добавила Гуменюк.

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