Оккупанты больше не могут подтягивать резервы в Херсонской области – командование "Юг"

Об этом 2 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила глава объединенного пресс-центра оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, на юге Украины продолжаются позиционные бои и уничтожение логистики оккупантов.
"Летят в воздух склады с боеприпасами, взрываются понтонные переправы – это значит, что логистика и транспортное сообщение врага подорваны настолько, что подтягивать резервы они не могут, – отметила Гуменюк. – Еще остаются некоторые транспортные пути, которые они могли бы использовать гипотетически, но и они под нашим огневым контролем".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.