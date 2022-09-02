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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты больше не могут подтягивать резервы в Херсонской области – командование "Юг"

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В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые оккупанты использовали для пополнения снабжения
В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые оккупанты использовали для пополнения снабжения
Фото: wikipedia.org

Российские оккупанты больше не могут подтягивать резервы на временно оккупированную территорию Херсонской области.

Об этом 2 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила глава объединенного пресс-центра оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, на юге Украины продолжаются позиционные бои и уничтожение логистики оккупантов.

"Летят в воздух склады с боеприпасами, взрываются понтонные переправы – это значит, что логистика и транспортное сообщение врага подорваны настолько, что подтягивать резервы они не могут, – отметила Гуменюк. – Еще остаются некоторые транспортные пути, которые они могли бы использовать гипотетически, но и они под нашим огневым контролем".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, переправа, ВСУ, война России против Украины, взрывы, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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