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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ помешали оккупантам строить новую переправу в Херсонской области – ОК "Юг"

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ВСУ в Херсонской области ударили по Каховскому мосту
ВСУ в Херсонской области ударили по Каховскому мосту
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) помешали российским военным построить новую понтонную переправу вблизи Дарьевки (Херсонская область), а также нанесли новые удары по Каховскому мосту. Об этом 1 сентября сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Попытка установления новой понтонной переправы в районе Дарьевки также пресечена нашим огнем. Огневой контроль над Каховским мостом оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию нетрудоспособности инфраструктурного объекта", – говорится в сообщении.

По информации военных, за ночь ВСУ уничтожили 33 оккупанта, четыре танка Т-72, три гаубицы "Мста-Б", четыре единицы автобронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/633980461406538/

Контекст:

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, российские военные, вторжение России в Украину
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