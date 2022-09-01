ВСУ помешали оккупантам строить новую переправу в Херсонской области – ОК "Юг"

"Попытка установления новой понтонной переправы в районе Дарьевки также пресечена нашим огнем. Огневой контроль над Каховским мостом оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию нетрудоспособности инфраструктурного объекта", – говорится в сообщении.

По информации военных, за ночь ВСУ уничтожили 33 оккупанта, четыре танка Т-72, три гаубицы "Мста-Б", четыре единицы автобронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе.

Контекст:

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.