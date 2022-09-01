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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зенитчики ВСУ на востоке Украины уничтожили российский вертолет

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Всего за минувшие сутки украинская авиация совершила более 70 самолетовылетов в разных направлениях
Всего за минувшие сутки украинская авиация совершила более 70 самолетовылетов в разных направлениях
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вооруженные силы Украины накануне сбили российский вертолет. Об этом 1 сентября в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет (вероятно Ка-52) российских оккупантов. Кроме того, уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки украинская авиация совершила более 70 самолетовылетов в разных направлениях. Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск.

"Поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живая сила рашистов", – уточнили в ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02G8WWSw1DcpPYzY2KBthNgnrAB4jG5BwMiXiCAphiyEDTJJYRW2r3mGdVP77ughZ5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 48 350 российских оккупантов, из них 450 – за минувшие сутки.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Россия, Украина, авиация, Вооруженные силы Украины, вертолет, ВСУ, война России против Украины
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