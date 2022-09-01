Зенитчики ВСУ на востоке Украины уничтожили российский вертолет

"31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет (вероятно Ка-52) российских оккупантов. Кроме того, уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки украинская авиация совершила более 70 самолетовылетов в разных направлениях. Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск.

"Поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живая сила рашистов", – уточнили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 48 350 российских оккупантов, из них 450 – за минувшие сутки.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.