Перед наступлением ВСУ на юге США и Украина провели "военные игры". После них Украина "сузила миссию" – CNN

Украина после подготовки и аналитических учений сократила масштабы изначально планируемого наступления на юге Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По словам западных официальных лиц и украинских источников издания, подготовка наступательных действий ВСУ включала в себя участие в "военных играх" – аналитических учениях. Они должны были помочь украинским военным понять, какими силами им необходимо располагать, чтобы добиться успеха при различных сценариях, пишет CNN.

По утверждению издания, которое цитирует неназванных представителей США и Украины, первоначально ВСУ рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию на юге, в Херсонской области.

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил CNN, что США ведут регулярный, "рутинный" диалог между военными на многих уровнях с Украиной, но отказался комментировать особенности этих взаимодействий.

Райдер уточнил, что американские военные предоставляют украинским коллегам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, но окончательные решения относительно своих действий "принимают украинцы".

Источники, опрошенные CNN, утверждают, что между силами Украины и России сейчас установился относительный паритет, но на Западе пока не спешат называть военную операцию ВСУ на юге контрнаступлением.

По последним данным разведки, еще неясно, насколько Украине удастся восстановить контроль над оккупированными территориями, сообщает издание.