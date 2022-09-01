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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Перед наступлением ВСУ на юге США и Украина провели "военные игры". После них Украина "сузила миссию" – CNN

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Украина после подготовки и аналитических учений сократила масштабы изначально планируемого наступления на юге
Украина после подготовки и аналитических учений сократила масштабы изначально планируемого наступления на юге
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская армия изначально планировала более масштабное контрнаступление, но после совместных с США аналитических учений сузила миссию и сконцентрировалась на действиях в Херсонской области. Об этом 31 августа сообщает CNN.

По словам западных официальных лиц и украинских источников издания, подготовка наступательных действий ВСУ включала в себя участие в "военных играх" – аналитических учениях. Они должны были помочь украинским военным понять, какими силами им необходимо располагать, чтобы добиться успеха при различных сценариях, пишет CNN.

По утверждению издания, которое цитирует неназванных представителей США и Украины, первоначально ВСУ рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию на юге, в Херсонской области.

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил CNN, что США ведут регулярный, "рутинный" диалог между военными на многих уровнях с Украиной, но отказался комментировать особенности этих взаимодействий.

Райдер уточнил, что американские военные предоставляют украинским коллегам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, но окончательные решения относительно своих действий "принимают украинцы".

Источники, опрошенные CNN, утверждают, что между силами Украины и России сейчас установился относительный паритет, но на Западе пока не спешат называть военную операцию ВСУ на юге контрнаступлением.

По последним данным разведки, еще неясно, насколько Украине удастся восстановить контроль над оккупированными территориями, сообщает издание.

Контекст:

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных. 31 августа она высмеяла утверждения россиян о том, что украинское наступление на юге "с треском провалилось".

Американский Институт исследования войны (ISW) 31 августа предупредил, что Россия начала информационную операцию, продвигая тезисы о том, что контрнаступление ВСУ сразу же потерпело неудачу, а Украина якобы пошла в наступление по указке Запада, поскольку является "беспомощной марионеткой".

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