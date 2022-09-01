Россия на контрнаступление ВСУ отвечает фейками, пытаясь представить Украину "беспомощной марионеткой западных хозяев" – ISW

Эксперты отмечают, что месседж о якобы неудачах наступления ВСУ продвигают даже те блогеры, которые ранее критиковали Кремль.
Также пропагандисты продвигают версию о том, что "западные кураторы" якобы подтолкнули Украину к "преждевременному" или, наоборот, "слишком позднему" началу контрнаступления по "политическим причинам" – потому, что якобы Запад ожидал контрнаступления.
"Украинцы и Запад не должны поддаваться на российские информационные операции, изображающие украинское контрнаступление в Херсонской области почти мгновенно потерпевшим неудачу или изображающие Украину беспомощной марионеткой западных хозяев, начавших ее в это время", – предостерегают в ISW.
Аналитики ISW пишут, что пока еще слишком рано говорить о ходе контрнаступательной операции ВСУ и пытаться оценить ее в краткосрочной перспективе. Эксперты обращают внимание, что военные действия в масштабах этого контрнаступления "не увенчаются успехом или провалом за день или за неделю".
Они подчеркивают, что Украина несколько месяцев создавала условия для начала операции, разрушая российскую логистику и систему управления на временно оккупированных территориях.
"Время начала контрнаступления соответствует наблюдаемой деградации российских возможностей в западной части Херсонской области... Нет оснований подозревать, что на выбор времени существенно повлияли неуместные соображения или напряженность", – говорится в анализе.
Ситуация, в которой оказалась Украина, требует искусной и детальной контрнаступательной операции с осторожным и контролируемым наступлением, отмечают в ISW.
"Поэтому гораздо более вероятно, что в эти самые ранние дни успешное контрнаступление будет казаться затянувшимся или безуспешным в течение некоторого времени, прежде чем его успех станет очевидным", – подытожили эксперты.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 31 августа высмеяла утверждения россиян о том, что украинское наступление на юге "с треском провалилось".
Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.
Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных.