Россия на контрнаступление ВСУ отвечает фейками, пытаясь представить Украину "беспомощной марионеткой западных хозяев" – ISW

Украинское наступление на юге продолжается, оккупанты не могут противопоставить ему ничего, кроме фейков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Эксперты отмечают, что месседж о якобы неудачах наступления ВСУ продвигают даже те блогеры, которые ранее критиковали Кремль.

Также пропагандисты продвигают версию о том, что "западные кураторы" якобы подтолкнули Украину к "преждевременному" или, наоборот, "слишком позднему" началу контрнаступления по "политическим причинам" – потому, что якобы Запад ожидал контрнаступления.

"Украинцы и Запад не должны поддаваться на российские информационные операции, изображающие украинское контрнаступление в Херсонской области почти мгновенно потерпевшим неудачу или изображающие Украину беспомощной марионеткой западных хозяев, начавших ее в это время", – предостерегают в ISW.

Аналитики ISW пишут, что пока еще слишком рано говорить о ходе контрнаступательной операции ВСУ и пытаться оценить ее в краткосрочной перспективе. Эксперты обращают внимание, что военные действия в масштабах этого контрнаступления "не увенчаются успехом или провалом за день или за неделю".

Они подчеркивают, что Украина несколько месяцев создавала условия для начала операции, разрушая российскую логистику и систему управления на временно оккупированных территориях.

"Время начала контрнаступления соответствует наблюдаемой деградации российских возможностей в западной части Херсонской области... Нет оснований подозревать, что на выбор времени существенно повлияли неуместные соображения или напряженность", – говорится в анализе.

Ситуация, в которой оказалась Украина, требует искусной и детальной контрнаступательной операции с осторожным и контролируемым наступлением, отмечают в ISW.

"Поэтому гораздо более вероятно, что в эти самые ранние дни успешное контрнаступление будет казаться затянувшимся или безуспешным в течение некоторого времени, прежде чем его успех станет очевидным", – подытожили эксперты.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 31 августа высмеяла утверждения россиян о том, что украинское наступление на юге "с треском провалилось".