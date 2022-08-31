Контрнаступление ВСУ заставляет российскую армию менять приоритеты и подтягивать подкрепления – ISW

Действия же украинской армии указывают на готовность к масштабному контрнаступлению на юге Украины, которое включает и авиаудары, и наземные операции. Однако, по мнению аналитиков ISW, для его правильного осуществления потребуется время.
В ежедневной сводке ISW говорится, что удары ВСУ по российским понтонным переправам через Днепр 29 августа свидетельствуют, что украинское контрнаступление действительно началось. Эта оценка основана на убежденности экспертов в том, что атаковать переправы имеет смысл только в сочетании с активными наземными операциями.
В ответ на продолжающееся украинское контрнаступление и в рамках подготовки к возможному продвижению Украины дальше на восток российские силы продолжают корректировать свои позиции на юге Украины, заметили в ISW. В частности, оккупанты продолжают перебрасывать крупные колонны военной техники из Крыма и Мелитополя Запорожской области.
Аналитики института исследования войны также обращают внимание на сообщения об усилении группировки российских войск, действующей западнее Донецка (что, по мнению экспертов, может говорить о смещении приоритета в пользу наступления под Северском Донецкой области) и переброске части вновь сформированного 3-го армейского корпуса, который, по крайней мере, частично состоит из неопытных добровольцев, для усиления российских позиций в Харьковской и Запорожской областях.
"Развертывание 3-го армейского корпуса может указывать на то, что российские войска стремятся восстановить боевую мощь для использования в наступательных операциях вокруг Донецка или оборонительных операций в Херсоне, заменив опытные войска неподготовленными и плохо обученными добровольческими частями", – заключают в ISW.
Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.
Гуменюк рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии. Она заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных.