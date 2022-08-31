Контрнаступление ВСУ заставляет российскую армию менять приоритеты и подтягивать подкрепления – ISW

Действия же украинской армии указывают на готовность к масштабному контрнаступлению на юге Украины, которое включает и авиаудары, и наземные операции. Однако, по мнению аналитиков ISW, для его правильного осуществления потребуется время.

В ежедневной сводке ISW говорится, что удары ВСУ по российским понтонным переправам через Днепр 29 августа свидетельствуют, что украинское контрнаступление действительно началось. Эта оценка основана на убежденности экспертов в том, что атаковать переправы имеет смысл только в сочетании с активными наземными операциями.

В ответ на продолжающееся украинское контрнаступление и в рамках подготовки к возможному продвижению Украины дальше на восток российские силы продолжают корректировать свои позиции на юге Украины, заметили в ISW. В частности, оккупанты продолжают перебрасывать крупные колонны военной техники из Крыма и Мелитополя Запорожской области.

Аналитики института исследования войны также обращают внимание на сообщения об усилении группировки российских войск, действующей западнее Донецка (что, по мнению экспертов, может говорить о смещении приоритета в пользу наступления под Северском Донецкой области) и переброске части вновь сформированного 3-го армейского корпуса, который, по крайней мере, частично состоит из неопытных добровольцев, для усиления российских позиций в Харьковской и Запорожской областях.

"Развертывание 3-го армейского корпуса может указывать на то, что российские войска стремятся восстановить боевую мощь для использования в наступательных операциях вокруг Донецка или оборонительных операций в Херсоне, заменив опытные войска неподготовленными и плохо обученными добровольческими частями", – заключают в ISW.