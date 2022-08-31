ВСУ уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов и военную технику оккупантов

"Подтвержденные потери врага составляют 15 российских военных, три танка Т-72, зенитно-ракетный комплекс "Тор", ударно-разведывательный беспилотник "Форпост", шесть единиц автобронетехники и два склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

По информации оперативного командования, ВСУ нанесли удары по двум пунктам управления, средствам ПВО, радиолокационной станции и районам сосредоточения артиллерии россиян.

Контекст:

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.