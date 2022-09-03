ВСУ уничтожили за сутки 25 российских танков, самолет и 350 оккупантов – Генштаб

Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 3 сентября.

Другие потери противника составили:

"Наибольшие потери противник понес на донецком и криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 192-е сутки полномасштабного вторжения РФ. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Согласно данным Генштаба ВСУ на 3 сентября, оккупационные войска сосредоточились на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании уже захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.