"На своих консервных банках не проедем". Оккупант рассказал жене о потере тяжелой техники – перехват ГУР

Со слов "коллег" по службе захватчик рассказал по телефону, что отпуск им не дают, командир обещает отпустить на отдых в сентябре – но в январе снова придется идти воевать.

Женщина в ответ спросила: "Когда вы уже добьете этих шакалов?..".

Мужчина заявил, что "силы есть", но не хватает техники.

"Мы бы давно их выбили, но у нас, видишь, нет техники, на своих консервных банках мы х...й проедем – нас прошьют... Нам надо на тяжелой технике пробиваться, тяжелую технику всю расх...ярили", – сказал оккупант.

Скриншот: gur.gov.ua

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