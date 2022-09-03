"На своих консервных банках не проедем". Оккупант рассказал жене о потере тяжелой техники – перехват ГУР

Со слов "коллег" по службе захватчик рассказал по телефону, что отпуск им не дают, командир обещает отпустить на отдых в сентябре – но в январе снова придется идти воевать.
Женщина в ответ спросила: "Когда вы уже добьете этих шакалов?..".
Мужчина заявил, что "силы есть", но не хватает техники.
"Мы бы давно их выбили, но у нас, видишь, нет техники, на своих консервных банках мы х...й проедем – нас прошьют... Нам надо на тяжелой технике пробиваться, тяжелую технику всю расх...ярили", – сказал оккупант.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 2 сентября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 48,7 тыс. российских оккупантов, более 2 тыс. танков, 234 самолета, 205 вертолетов и другую технику захватчиков.