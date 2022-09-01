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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия потеряла в Украине более 900 элитных военных – BBC

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 48 350 российских оккупантов
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 48 350 российских оккупантов
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 900 российских элитных военных специалистов: спецназовцев, морских пехотинцев, десантников и боевых летчиков. Такие подсчеті наводит "Русская служба BBC".

Журналисты установили гибель 151 военнослужащего спецназа Главного управления Генерального штаба России (ГРУ), почти каждый четвертый из них – офицер (22%).

Также известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них были частью подразделений особого назначения (отряды спецназа, СОБР и ОМОН), почти у каждого четвертого было офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших – обладатели знака особого отличия, крапового берета, который является символом элиты спецназа.

Из открытых источников известно также о 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, которые погибли в Украине, среди погибших и офицеры самых засекреченных подразделений.

По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В самом элитном отряде ВДВ – 45-й гвардейской бригаде спецназа – удалось установить гибель 14 военнослужащих.

Наибольшие потери среди морпехов понесла 810-я бригада, базирующаяся в оккупированном Крыму. Известно о гибели по меньшей мере 56 человек, в том числе двух командиров бригады

BBC также сообщает о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Как отмечает СМИ, экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15–17 лет и стоит $12–14 млн.

Как утверждает BBC, ссылаясь на западных и российских военных экспертов, общевойсковые подразделения армии РФ оказались не готовы к штурмам. Таким образом, российским отрядами спецназа, морпехам и десантникам пришлось решать задачи, которые обычно ставятся перед пехотой.

По мнению экспертов, на которых ссылается BBC, восполнить потерю всех этих специалистов для РФ будет проблематично.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 48 350 российских оккупантов. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, спецназ, морская пехота, война России против Украины, потери России, десант, летчик
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