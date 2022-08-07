С 24 февраля в войне РФ против Украины погибло минимум 10 российских генералов – британская разведка

В развязанной РФ войне против Украины погибло уже более 42 тыс. российских оккупантов Фото: EPA

"Плохая работа российских вооруженных сил во время вторжения на Украину дорого обошлась российскому военному руководству, что, весьма вероятно, привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий в феврале 2022 года", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что командующие восточным и западным военными округами России, скорее всего, лишились командования.

"Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего восточным военным округом в мае. Генерал-полковник Александр Журавлев, командующий западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании дня ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Генерал Александр Дворников впоследствии был смещен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко. Эти увольнения усугубляются тем, что на поле боя в Украине погибли минимум 10 российских генералов. Совокупный эффект от последовательности командования, вероятно, усугубляет тактические и оперативные трудности России", – сообщили в ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 August 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/CSsurnK3iR — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 7, 2022