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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля в войне РФ против Украины погибло минимум 10 российских генералов – британская разведка

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В развязанной РФ войне против Украины погибло уже более 42 тыс. российских оккупантов
В развязанной РФ войне против Украины погибло уже более 42 тыс. российских оккупантов
Фото: EPA

За время полномасштабной войны РФ против Украины погибло минимум 10 российских генералов. Об этом сообщило 7 августа в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Плохая работа российских вооруженных сил во время вторжения на Украину дорого обошлась российскому военному руководству, что, весьма вероятно, привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий в феврале 2022 года", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что командующие восточным и западным военными округами России, скорее всего, лишились командования.

"Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего восточным военным округом в мае. Генерал-полковник Александр Журавлев, командующий западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании дня ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Генерал Александр Дворников впоследствии был смещен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко. Эти увольнения усугубляются тем, что на поле боя в Украине погибли минимум 10 российских генералов. Совокупный эффект от последовательности командования, вероятно, усугубляет тактические и оперативные трудности России", – сообщили в ведомстве.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

По данным Генштаба ВСУ на 7 августа, потери оккупантов РФ достигли около 42,2 тыс. личного состава, 1805 танков, 223 самолета, 191 вертолет и 15 кораблей и катеров, включая флагман черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Великобритания, разведка, армия РФ, война России против Украины, Александр Дворников, Геннадий Жидко
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