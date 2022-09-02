Зеленский ответил на петицию с просьбой на 50 лет запретить въезд россиян в Украину. Напомнил о другой петиции

Петиция появилась на сайте 23 мая, ее автор – Андрей Кузьмин – предложил "полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне". Необходимые 25 тыс. голосов петиция набрала 8 августа.
"Президент Украины последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление режима осуществления контроля над въездом граждан России на территорию Украины", – говорится в ответе Зеленского.
Он напомнил, что "в развитие поддержанной петиции" о создании визового режима для граждан России Кабинет Министров Украины 17 июня прекратил действие соглашения "о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и временных ограничениях на пересечение государственной границы Украины гражданами РФ – жителями пограничных регионов РФ".
"Визовый режим с Россией действует с 1 июля 2022 года. Кабинету Министров Украины предложено продлить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов нашего государства", – объяснил Зеленский.
В ноябре 2021 года электронная петиция одесского активиста Сергея Стерненко с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан РФ набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тыс. голосов.
Президент ответил, что такая петиция оправдана на фоне российской агрессии и что она "нуждается в тщательном изучении и анализе всех возможных сценариев развития". Стерненко раскритиковал ответ, заявив, что Зеленский "отказался выполнять требование здравого смысла и граждан, подписавших петицию".
23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения РФ, Зеленский связывал вопрос введения визового режима с РФ с дальнейшими шагами Москвы.
11 февраля появилась новая петиция о необходимости ввести визовый режим с Россией, она набрала необходимое для рассмотрения президентом число голосов. Ответил на нее Зеленский только 25 мая. Он объяснил, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.
17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение.
1 августа спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что с начала действия визового режима с Россией документы на получение виз подали около 80 граждан РФ, однако ни одному из них еще не дали разрешения на въезд.