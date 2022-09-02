Зеленский ответил на петицию с просьбой на 50 лет запретить въезд россиян в Украину. Напомнил о другой петиции

Петиция появилась на сайте 23 мая, ее автор – Андрей Кузьмин – предложил "полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне". Необходимые 25 тыс. голосов петиция набрала 8 августа.

"Президент Украины последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление режима осуществления контроля над въездом граждан России на территорию Украины", – говорится в ответе Зеленского.

Он напомнил, что "в развитие поддержанной петиции" о создании визового режима для граждан России Кабинет Министров Украины 17 июня прекратил действие соглашения "о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и временных ограничениях на пересечение государственной границы Украины гражданами РФ – жителями пограничных регионов РФ".

"Визовый режим с Россией действует с 1 июля 2022 года. Кабинету Министров Украины предложено продлить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов нашего государства", – объяснил Зеленский.