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Зеленский ответил на петицию с просьбой на 50 лет запретить въезд россиян в Украину. Напомнил о другой петиции

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Зеленский поддержал усиление контроля за въезжающими в Украину россиянами
Зеленский поддержал усиление контроля за въезжающими в Украину россиянами
Фото: president.gov.ua

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, автор которой предложил запретить гражданам России въезд в Украину в ближайшие 50 лет. Ответ главы государства размещен на сайте электронных обращений.

Петиция появилась на сайте 23 мая, ее автор – Андрей Кузьмин – предложил "полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне". Необходимые 25 тыс. голосов петиция набрала 8 августа.

"Президент Украины последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление режима осуществления контроля над въездом граждан России на территорию Украины", – говорится в ответе Зеленского.

Он напомнил, что "в развитие поддержанной петиции" о создании визового режима для граждан России Кабинет Министров Украины 17 июня прекратил действие соглашения "о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и временных ограничениях на пересечение государственной границы Украины гражданами РФ – жителями пограничных регионов РФ".

"Визовый режим с Россией действует с 1 июля 2022 года. Кабинету Министров Украины предложено продлить соответствующую работу с учетом развития ситуации и необходимости защиты национальных интересов нашего государства", – объяснил Зеленский.

Контекст:

В ноябре 2021 года электронная петиция одесского активиста Сергея Стерненко с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан РФ набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тыс. голосов.

Президент ответил, что такая петиция оправдана на фоне российской агрессии и что она "нуждается в тщательном изучении и анализе всех возможных сценариев развития". Стерненко раскритиковал ответ, заявив, что Зеленский "отказался выполнять требование здравого смысла и граждан, подписавших петицию".

23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения РФ, Зеленский связывал вопрос введения визового режима с РФ с дальнейшими шагами Москвы.

11 февраля появилась новая петиция о необходимости ввести визовый режим с Россией, она набрала необходимое для рассмотрения президентом число голосов. Ответил на нее Зеленский только 25 мая. Он объяснил, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение.

1 августа спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что с начала действия визового режима с Россией документы на получение виз подали около 80 граждан РФ, однако ни одному из них еще не дали разрешения на въезд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, визовый режим, граница, петиция, Владимир Зеленский, ограничения, обращение, границы, россияне
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