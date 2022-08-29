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Отмена остановки транспорта во время тревоги в Киеве. Кличко ответил на петицию

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С 1 августа в Киеве наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги останавливает движение
С 1 августа в Киеве наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги останавливает движение
Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пересмотр нормы об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги возможен только при условии соответствующих рекомендаций от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в его ответе на петицию, опубликованную на сайте КГГА.

"Решение совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице, а значит, будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка производятся на постоянной основе", – заявил Кличко.

Он также напомнил, что прекращение работы транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку по ее завершении они могут воспользоваться предварительно уплаченными проездными документами.

Контекст:

С 1 августа в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги останавливает движение в безопасном месте. Во время тревоги пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

В КГГА отмечали, что пассажиры коммунального наземного транспорта не должны платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, общественный транспорт, воздушная тревога
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