Отмена остановки транспорта во время тревоги в Киеве. Кличко ответил на петицию

С 1 августа в Киеве наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги останавливает движение Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook

"Решение совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице, а значит, будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка производятся на постоянной основе", – заявил Кличко.

Он также напомнил, что прекращение работы транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку по ее завершении они могут воспользоваться предварительно уплаченными проездными документами.