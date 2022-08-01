Повторно платить за проезд не нужно. В КГГА разъяснили решение об остановке общественного транспорта во время тревоги

После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook

Трамваи после сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – "кармана".

После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим.

Оплачивать проезд повторно не нужно в обоих случаях. Контролеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции.

"Город призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и также засчитывать пассажирам предварительно оплаченный проезд после возобновления движения", – добавили в ведомстве.