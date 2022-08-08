Зеленского просят запретить въезд россиянам в Украину на 50 лет, петиция набрала более 25 тыс. голосов

Зеленский должен рассмотреть петицию о запрете въезда россиянам в Украину на 50 лет Фото: president.gov.ua

Теперь ее должен рассмотреть глава государства Владимир Зеленский.

Петиция появилась на сайте 23 мая, ее автор – Андрей Кузьмин. Она "ожидает рассмотрения", отмечается в статусе документа.

"Украина уже восемь лет страдает от войны, которую развязала Россия на территории нашей страны. К сожалению, за эти восемь лет власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с Россией. Мы поплатились за это тысячами жизней, – говорится в тексте петиции. – В целях безопасности… предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне".

Скриншот: petition.president.gov.ua

В мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим был введен с 1 июля.