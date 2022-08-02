79% украинцев поддерживают введение визового режима с Россией – опрос

79% опрошенных поддерживают введение визового режима с РФ. По их мнению, украинско-российская граница должна быть такой же, как и с другими странами. В частности, там должны работать таможни.
В то же время 11% респондентов думают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен.
Еще 1% опрошенных выступают за объединение двух стран в одно государство.
"По сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением (по состоянию на февраль 2022 года) с 44% до 79% возросла доля тех, кто считает, что между Украиной и Россией должны быть закрытые границы с визами и таможнями. С 48% до 11% стало меньше тех, кто выступает за "дружественные" отношения между странами. Также с 5% до 1% снизилась доля выступающих за объединение в одно государство", – уточнили социологи.
Опрос проводился 6–20 июля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.
После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.
17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим был введен с 1 июля.
1 августа спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что с начала действия визового режима с Россией документы на получение визы в Украину подали около 80 граждан РФ, однако ни один из них еще не получил разрешения на въезд.