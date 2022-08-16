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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ответил на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин за границу

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Зеленский отказался снять запрет на выезд мужчин за границу во время войны
Зеленский отказался снять запрет на выезд мужчин за границу во время войны
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что мужчинам призывного возраста разрешат выезжать за пределы только после окончания действия военного положения. Ответ Зеленского на соответствующую петицию обнародован 15 августа на официальном сайте главы государства.

Зеленский отметил, что на период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе, ст. 33 Конституции (ею закреплено право каждого, кто на законных основаниях находится на территории Украины, свободно покидать ее территорию, за исключением устанавливаемых ограничений законом), могут ограничиваться.

"Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", – ответил он на петицию.

Он напомнил, что в соответствии со ст. 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего Украинского народа, а по ст. 65 защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

Глава государства добавил, что граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, у них не может быть привилегий или ограничений в том числе по профессиональной принадлежности.

"Комплектование Вооруженных сил Украины и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и раньше не проходившими военную службу, но прошедшими подготовку в учебных воинских частях, учебных центрах, полигонах, кафедрах подготовки и повышения квалификации и т. п.", – напомнил Зеленский.

Также Зеленский обратил внимание, что граждане, которые находятся в запасе и не призваны на военную службу, могут быть в соответствии с законом привлечены к выполнению работ, имеющих оборонный характер.

Президент добавил, что в соответствии с законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" правила пересечения государственной границы, ограничения и категории граждан, которые могут осуществлять такое пересечение в случае введения на территории Украины военного положения, устанавливаются Кабинетом Министров.

"Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой проработать затронутые в электронной петиции вопросы", – добавил Зеленский, пообещав, что Кабмин проинформирует автора петиции о результатах.

Очередная электронная петиция с призывом к президенту снять ограничения на выезд за границу для мужчин 18–60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тыс. голосов 28 июля. По мнению ее автора Юлии Булавиной, "воевать должны боеспособные люди", таких она насчитала в Украине не менее 625 тыс. человек, в то время как многие украинские специалисты принесут больше пользы стране, работая за границей.

3 августа петицию о выезде мужчин за границу раскритиковал секретарь СНБО Алексей Данилов, призвав военнообязанных "не прятаться за женскими юбками".

Контекст:

В апреле и июне украинцы уже дважды подписывали подобные петиции, но тогда президент ответил, что на фронте ежедневно гибнут до 100 бойцов, поэтому он не считает такую просьбу целесообразной.

Президент Украины объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста (18–60 лет), кроме особо оговоренных условий.

Теги: Россия, Украина, Госпогранслужба, мобилизация, петиция, военное положение, вторжение, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, украинец, Офис президента Украины, мужчины, российские оккупанты
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