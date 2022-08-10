Зеленский рассмотрит петицию о легализации порно и эротики в Украине. Она набрала 25 тыс. голосов

Зеленский должен будет дать ответ на петицию о снятии запрета на порнографическую деятельность в Украине Фото: president.gov.ua

Автором петиции стал львовский музыкант и писатель Тарас Сиромский. Согласно его заявлению, в развитых государствах нет запрета на порнографическую деятельность. А в Украине, по его оценке, соответствующий закон принимался с международными замечаниями о нарушениях свободы слова.

"Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, запрещающих женщинам носить коротенькие юбочки или раздеваться на пляже. Тем более сейчас, когда многие потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинский бюджет", – сказано в тексте петиции.

Автор убежден, что снятие запрета на эротику и порно докажет демократичность и свободу Украины, "за которую мы сейчас боремся".