Зеленский рассмотрит петицию о легализации порно и эротики в Украине. Она набрала 25 тыс. голосов

Автором петиции стал львовский музыкант и писатель Тарас Сиромский. Согласно его заявлению, в развитых государствах нет запрета на порнографическую деятельность. А в Украине, по его оценке, соответствующий закон принимался с международными замечаниями о нарушениях свободы слова.
"Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, запрещающих женщинам носить коротенькие юбочки или раздеваться на пляже. Тем более сейчас, когда многие потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинский бюджет", – сказано в тексте петиции.
Автор убежден, что снятие запрета на эротику и порно докажет демократичность и свободу Украины, "за которую мы сейчас боремся".
18 февраля 2021 года Рада ужесточила ответственность за сексуальное насилие над детьми. Закон также криминализировал порнографические материалы с участием детей и домогательства ребенка в интернете.
Украина входит в тройку мировых лидеров по производству порноконтента с участием детей, об этом 1 июня заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее данным, полиция разоблачила в течение 2020–2021 годов около 300 фактов распространения детской порнографии.
По данным Telegram-канала "Опендатамедіа", в Украине в 2021 году было открыто около 1,5 тыс. производств за распространение порнографического контента.