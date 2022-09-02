Зеленский ответил на петицию о легализации в Украине эротики и порно, обратился к Шмыгалю

Необходимые 25 тыс. голосов петиция, размещенная 4 июля, набрала 10 августа. Ее автор, львовский музыкант и писатель Тарас Сиромский, отмечал, что в развитых государствах нет запрета на порнографическую деятельность, а в Украине, по его оценке, соответствующий закон принимался с международными замечаниями о нарушениях свободы слова. Автор убежден, что снятие запрета на эротику и порно докажет демократичность и свободу Украины, "за которую мы сейчас боремся".

В ответ президент объяснил, что Конституция Украины гарантирует каждому право на свободу мнения и слова, но законом "О защите общественной морали" "запрещается производство и обращение в какой-либо форме предметов и продукции порнографического характера".

"Критерии отнесения продукции к такой, что имеет порнографический характер, устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере культуры (ч. 1 ст. 2). Закон также предусматривает запреты, направленные на защиту детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера (ст. 7)", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в законе сказано, что "производство и обращение в любой форме продукции эротического характера разрешаются исключительно при соблюдении ограничений, установленных законодательством", а нарушение закона "влечет гражданско-правовую, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность".

"Кабинет Министров Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера, координирует и контролирует деятельность министерств и других центральных органов государственной исполнительной власти в этой сфере. [...] Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поручить отработать согласно компетенции поднятые в электронной петиции вопросы и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", – говорится в ответе.