Зеленский распустил украинскую делегацию в ТКГ

Этим документом Зеленский признал утратившими силу ряд предыдущих указов президента Украины о создании делегации Украины в ТКГ и ее составе, а именно:

Контекст:

Трехсторонняя контактная группа была создана в 2014 году как формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. В нее входили представители Украины, России и ОБСЕ.

В рамках переговорного процесса сторонам в 2015 году удалось достигнуть Минских соглашениий, ключевым пунктом которых было прекращение огня на Донбассе.

С августа 2014 года и до пандемии COVID-19 очные встречи проходили в Минске (Беларусь), затем в онлайн-формате. В 2020–2021 годах украинская сторона говорила о желании перенести место очных заседаний в другую страну, поскольку нейтралитет Беларуси в российско-украинской войне уже тогда был под вопросом.

В состав делегации Украины в ТКГ на февраль 2022 входили депутаты Верховной Рады Андрей Костин, Александр Мережко, Галина Третьякова, советник Офиса президента Виктория Страхова и заместитель министра обороны Александр Полищук. Возглавлял делегацию - первый президент Украины Леонид Кравчук.

Последнее заседание ТКГ должно было состояться 19 февраля за пять дней до начала полномасштабного вторжения, но было сорвано представителями России.