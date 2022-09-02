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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский распустил украинскую делегацию в ТКГ

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Зеленский аннулировал указы о создании и работе украинской делегации в ТКГ
Зеленский аннулировал указы о создании и работе украинской делегации в ТКГ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Соответствующий указ №621/2022 опубликован на сайте главы государства.

Этим документом Зеленский признал утратившими силу ряд предыдущих указов президента Украины о создании делегации Украины в ТКГ и ее составе, а именно:

  • от 5 мая 2020 года №167/2020 "О делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе";
  • от 30 июля 2020 года №302/2020 "Об изменениях в составе делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе";
  • от 18 августа 2020 года №327/2020 "Вопрос делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе";
  • от 30 сентября 2020 года №414/2020 "Вопросы делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе";
  • от 26 февраля 2021 года №80/2021 "Об изменениях в составе делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе";
  • от 5 ноября 2021 года №568/2021 "Об изменениях в составе делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе".
Контекст:

Трехсторонняя контактная группа была создана в 2014 году как формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. В нее входили представители Украины, России и ОБСЕ.

В рамках переговорного процесса сторонам в 2015 году удалось достигнуть Минских соглашениий, ключевым пунктом которых было прекращение огня на Донбассе.

С августа 2014 года и до пандемии COVID-19 очные встречи проходили в Минске (Беларусь), затем в онлайн-формате. В 2020–2021 годах украинская сторона говорила о желании перенести место очных заседаний в другую страну, поскольку нейтралитет Беларуси в российско-украинской войне уже тогда был под вопросом.

В состав делегации Украины в ТКГ на февраль 2022 входили депутаты Верховной Рады Андрей Костин, Александр Мережко, Галина Третьякова, советник Офиса президента Виктория Страхова и заместитель министра обороны Александр Полищук. Возглавлял делегацию - первый президент Украины Леонид Кравчук.

Последнее заседание ТКГ должно было состояться 19 февраля за пять дней до начала полномасштабного вторжения, но было сорвано представителями России.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Беларусь, ОБСЕ, Донбасс, Минск, переговоры, вторжение, Минские соглашения, Владимир Зеленский, прекращение огня, страна-агрессор, российская агрессия, контактная группа, война России против Украины, Андрей Костин, Виктория Страхова, соглашение, Галина Третьякова, Александр Полищук, Александр Мережко, ТКГ
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