Нужно ограничить цену не только на российскую нефть, но и на газ – Зеленский

Зеленский: Давно настало время санкций, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для европейцев Фото: president.gov.ua

Такое мнение в своем вечернем обращении, опубликованном 2 сентября, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы боремся за поддержку и понимание Украины во всех странах Европы, во всех аудиториях европейских обществ. Каждый раз я напоминаю, что защита Украины – защита всей Европы. Не только наша – всего демократического мира. Именно с этой точки зрения следует рассматривать согласованное сегодня странами "Большой семерки" решение об ограничении цены на российскую нефть. Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от российской гибридной агрессии", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что ограничить цены нужно не только на российскую нефть, но и на газ.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая сегодня выступила с таким призывом относительно газа.

"Давно настало время именно таких энергетических санкционных шагов против России. Санкций, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и важно – восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутой ценой на энергетическом рынке", – добавил президент Украины.