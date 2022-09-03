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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нужно ограничить цену не только на российскую нефть, но и на газ – Зеленский

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Зеленский: Давно настало время санкций, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для европейцев
Зеленский: Давно настало время санкций, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для европейцев
Фото: president.gov.ua

Ограничение цен на российские энергоресурсы нужно рассматривать с точки зрения того, что защита Украины сейчас – это защита всей Европы и всего демократического мира.

Такое мнение в своем вечернем обращении, опубликованном 2 сентября, высказал президент Украины Владимир Зеленский. 

"Мы боремся за поддержку и понимание Украины во всех странах Европы, во всех аудиториях европейских обществ. Каждый раз я напоминаю, что защита Украины – защита всей Европы. Не только наша – всего демократического мира. Именно с этой точки зрения следует рассматривать согласованное сегодня странами "Большой семерки" решение об ограничении цены на российскую нефть. Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от российской гибридной агрессии", – сказал он. 

Зеленский подчеркнул, что ограничить цены нужно не только на российскую нефть, но и на газ. 

Он поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая сегодня выступила с таким призывом относительно газа. 

"Давно настало время именно таких энергетических санкционных шагов против России. Санкций, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и важно – восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутой ценой на энергетическом рынке", – добавил президент Украины.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из РФ достиг самого низкого уровня с августа прошлого года, но выручка в июне из-за подорожания топливного сырья все равно увеличилась на $700 млн.

По информации Bloomberg на 11 июля, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За четыре недели (со второй половины июня до середины июля) потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев.

2 сентября министры финансов "Группы семи" согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть – они решили ввести всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют транспортировать сырую нефть или нефтепродукты из России морским путем по всему миру. Такие услуги будут разрешены только в случае, если нефть продается по цене, которая равна или ниже предельного значения, установленного широкой коалицией стран. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: газ, санкции, нефть, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, цена на нефть
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