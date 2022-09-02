На саммите G7 планируют согласовать план ограничения цен на российскую нефть

Экспорт нефти из РФ достиг самого низкого уровня с августа прошлого года, но выручка увеличилась из-за подорожания Фото: ЕРА

То, что это будет одной из тем встречи, накануне подтвердила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер, текст ее брифинга опубликован на сайте Белого дома.

"Механизм установления предела цены для российской нефти – лучший способ лишить [президента России Владимира] Путина источника наличных денег для войны в Украине", – сказала она.

Reuters отмечает, что, по данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из РФ достиг самого низкого уровня с августа прошлого года, но выручка в июне из-за подорожания топливного сырья все равно увеличилась на $700 млн.

Министр финансов США Джанет Йеллен перед встречей сообщила, что ограничение цены является "одним из самых мощных инструментов, которые есть для борьбы с инфляцией и обеспечения стабильных поставок поток нефти на мировые рынки", пишет агентство.

Министр финансов Великобритании Надхим Захави также уверен, что западные союзники смогут ввести эффективное ограничение, чтобы сократить доходы РФ, но для его успеха потребуется участие "самой широкой коалиции" стран, включая Индию, Турцию и Южную Африку, говорится в сообщении.