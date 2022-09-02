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На саммите G7 планируют согласовать план ограничения цен на российскую нефть

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Экспорт нефти из РФ достиг самого низкого уровня с августа прошлого года, но выручка увеличилась из-за подорожания
Экспорт нефти из РФ достиг самого низкого уровня с августа прошлого года, но выручка увеличилась из-за подорожания
Фото: ЕРА

2 сентября на встрече министров финансов стран "Большой семерки" должен быть утвержден пан ограничения цен на российскую нефть для переработчиков и трейдеров, об этом сообщает Reuters.

То, что это будет одной из тем встречи, накануне подтвердила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер, текст ее брифинга опубликован на сайте Белого дома. 

"Механизм установления предела цены для российской нефти – лучший способ лишить [президента России Владимира] Путина источника наличных денег для войны в Украине", – сказала она. 

Reuters отмечает, что,  по данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из РФ достиг самого низкого уровня с августа прошлого года, но выручка в июне из-за подорожания топливного сырья все равно увеличилась на $700 млн.

Министр финансов США Джанет Йеллен перед встречей сообщила, что ограничение цены является "одним из самых мощных инструментов, которые есть для борьбы с инфляцией и обеспечения стабильных поставок поток нефти на мировые рынки", пишет агентство.

Министр финансов Великобритании Надхим Захави также уверен, что западные союзники смогут ввести эффективное ограничение, чтобы сократить доходы РФ, но для его успеха потребуется участие "самой широкой коалиции" стран, включая Индию, Турцию и Южную Африку, говорится в сообщении.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

По данным Bloomberg, больше половины всей российской нефти покупают азиатские страны, Китай и Индия. За последний месяц потоки в Азию составили 52% от общего объема морского экспорта России. Значительные объемы также идут в Европу, где мораторий на поставки из РФ вступит в силу только через пять месяцев.

Теги: Большая восьмерка, нефть, экспорт, Белый дом, война России против Украины, ограничения, Джанет Йеллен, Карин Жан-Пьер
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