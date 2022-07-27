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G7 хочет договориться о крайней цене на российскую нефть до 5 декабря – Reuters

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Страны G7 хотят снизить цену на российскую нефть
Страны G7 хотят снизить цену на российскую нефть
Фото: EPA

Страны G7 хотят ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда должны вступить в силу санкции Европейского союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти. Об этом 27 сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника G7.

Также страны "Группы семи" ходят привлечь к сотрудничеству Китай и Индию, которые уже покупают российскую нефть со скидкой по сравнению с рыночной ценой. Но, как утверждает агентство, эти страны заинтересованы еще больше уменьшить свои расходы.

Как отметил собеседник Reuters, страны G7 ходят поставить Россию перед трудным выбором: или продать нефть по низкой цене, или почти полностью отказаться от экспорта нефти, учитывая, что в силу вступит эмбарго ЕС на сырую нефть.

Чиновник уточнил, что России будет трудно продавать свою нефть в другие страны, поскольку санкции ЕС предусматривают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей нефтью, "включая страхование, перестрахование и финансирование грузов и судов".

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Как результат все больше европейских стран обратились к США за импортом нефти, в то время как Россия предлагает свою нефть с большими скидками Индии и Китаю, которые не вводили запретов.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.

Теги: Россия, санкции, нефть, Большая семерка, экспорт, эмбарго, Европа, война России против Украины, ограничения
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