G7 хочет договориться о крайней цене на российскую нефть до 5 декабря – Reuters

Также страны "Группы семи" ходят привлечь к сотрудничеству Китай и Индию, которые уже покупают российскую нефть со скидкой по сравнению с рыночной ценой. Но, как утверждает агентство, эти страны заинтересованы еще больше уменьшить свои расходы.

Как отметил собеседник Reuters, страны G7 ходят поставить Россию перед трудным выбором: или продать нефть по низкой цене, или почти полностью отказаться от экспорта нефти, учитывая, что в силу вступит эмбарго ЕС на сырую нефть.

Чиновник уточнил, что России будет трудно продавать свою нефть в другие страны, поскольку санкции ЕС предусматривают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей нефтью, "включая страхование, перестрахование и финансирование грузов и судов".