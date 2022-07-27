G7 хочет договориться о крайней цене на российскую нефть до 5 декабря – Reuters

Также страны "Группы семи" ходят привлечь к сотрудничеству Китай и Индию, которые уже покупают российскую нефть со скидкой по сравнению с рыночной ценой. Но, как утверждает агентство, эти страны заинтересованы еще больше уменьшить свои расходы.
Как отметил собеседник Reuters, страны G7 ходят поставить Россию перед трудным выбором: или продать нефть по низкой цене, или почти полностью отказаться от экспорта нефти, учитывая, что в силу вступит эмбарго ЕС на сырую нефть.
Чиновник уточнил, что России будет трудно продавать свою нефть в другие страны, поскольку санкции ЕС предусматривают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей нефтью, "включая страхование, перестрахование и финансирование грузов и судов".
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Как результат все больше европейских стран обратились к США за импортом нефти, в то время как Россия предлагает свою нефть с большими скидками Индии и Китаю, которые не вводили запретов.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.